ANKETA: Povinná vojna? Legalizace marihuany? Hradišťané se ptají Petra Pavla

Co si myslí lidé z Uherského Hradiště o současném prezidentovi Petru Pavlovi? Na co se ho chtějí zeptat? To před debatou Deníku s prezidentem, která se odehraje ve středu ve Slováckém divadle, zjišťovala redakce v ulicích slovácké metropole.

Anketa: Co vzkazují obyvatelé Uherského Hradiště prezidentu Pavlovi? | Video: Deník/Pavel Bohun, Dominik Pohludka