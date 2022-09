Jana Zwyrtek Hamplová (Nezávislí)

Jana Zwyrtek Hamplová.Zdroj: se svolením kandidátky1. Ráda bych iniciovala komplexní revizi právního řádu. Máme dva miliony zákonů, a často se v nich nevyznají ani právníci. Podle mého názoru uzrál čas s tím něco udělat. Rovněž bych se ráda věnovala otázce nákupu zcela nelogického množství vakcín, kterých se bude za čtrnáct miliard vyhazovat. Za to přece někdo musí nést odpovědnost. A třetí oblastí jsou zákony dotýkající se obcí a měst… Jako praktik vím, jak by se měly změnit. A pak - běda nám sáhnout na základní lidská práva – ihned bych zasáhla.

2. U mne je to jinak. Tím, že bych se nadále věnovala advokacii, bych dělala více hodnotně i práci senátorky, protože bych byla neustále v kontaktu s fungováním či nefungováním zákonů. Samosprávu bych neopustila. Naopak – vtáhla bych ji do děje v případě revize právního řádu. Ať nachází, co nefunguje. Tedy odstřihnutí od praxe si neumím představit, moje hodnota i pro senát spočívá právě v tom, že tu praxi dokonale znám. Současní politikové nevědí „která bije“ právě proto, že se zavřeli do těch zdí. To mi nehrozí.

Jednotliví kandidáti jsou seřazeni podle vylosovaných volebních čísel.

#interaktivni-infografika|e799f73c-cfbc-41a3-86ad-dcd082c5f80e#