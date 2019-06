V průběhu večera bylo promítáno pásmo nejlepších krátkých animovaných filmů. Pořadatelé z Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické školy Kroměříž ve spolupráci s Domem kultury v Kroměříži opět nabídli prostor pro prezentaci tvůrčích animátorských počinů dětí a mládeže ve věku 6 – 19 let. Jana Vítková řekla, že se do přehlídky zapojily také zahraniční školy.

„Podařilo se oslovit řadu žáků základních a středních škol z celé České republiky i ze Slovenska. Celkem se sešlo téměř sto krátkých animovaných snímků v šesti kategoriích,“ uvedla Vítková.

Letošní ročník soutěže animované tvorby dětí a mládeže probíhal pod záštitou starosty města Kroměříže Jaroslava Němce a radního Zlínského kraje Petra Gazdíka. V čestné úloze ambasadorky se zapojila také europoslankyně Michaela Šojdrová.

„Nedílnou součástí soutěže byl i přehlídkový týden v kině Nadsklepí, v němž se to nejlepší z letošního Animága představilo veřejnosti, dětem z mateřských škol a školákům,“ nechala se slyšet Vítková. Soutěž podpořilo také Ministerstvo kultury ČR.

Ceny udělované porotou

KATEGORIE ZŠ 6-11 let CENA POROTY- snímek Tvůrčí proces, autor: Alena Jozefková

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ ZA využití animace pro autorské výtvarné vyprávění – snímek Soví dobrodružství, autor: Aneta Dubová

KATEGORIE ZUŠ 6-11 let CENA POROTY- snímek Animbásně 1 od týmu tvůrců ze ZUŠ T. Brzkové Plzeň

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ za originální výtvarnou podobu loutkové animace – snímek Supermarket od tvůrců ze Studia Scala Brno

CENA DIVÁKŮ – snímek Nočný útek, autor: Marko Tokarčík z ZUŠ SŠ Letná Poprad

KATEGORIE ZŠ 11-15 let CENA POROTY za snímek Dva havrani od tvůrců z MŠ a ZŠ Kladno

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ za práci s kamerou a scénické rozvržení snímku získal filmeček You don´t need wings to fly autorky Ráchel Roučové

KATEGORIE ZUŠ 11-15 let CENA POROTY – snímek V bílé malbě, autoři ze ZUŠ A. Nikische Bučovice

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ za zajímavé propojení výtvarné stránky a dějové linky – snímek Trouba v kuchyni, autorský tým ze Studia Scala Brno

KATEGORIE SŠ 15-19 let CENA POROTY – snímek Kaktus autorky Barbory Kosové

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ za autorský přístup k motivačnímu tématu soutěže – snímek Časoprostor, autor: Šárka Nevšímalová

KATEGORIE umělecké školy 15-19 let CENA POROTY – snímek Bubák, autor: Michaela Malíková

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ za výrazné vizuální pojetí snímku – snímek Jedna dva tři, autor: Klára Klimšová