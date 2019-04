Na příjezdu do města pak majitelé krásných, a většinou hodně velikých vozů, zabrali pravý jízdní pruh, aby se seřadili před cílem své cesty, tedy Velkým náměstím.

„V této koloně jelo přes devadesát vozů, další zhruba tři desítky by se k nám ještě měly přidat. Některým bohužel cestu znemožnila velká voda,“ řekl hlavní pořadatel akce Petr Navrátil.

Sraz se letos koná už třetím rokem a dorazily na něj i posádky ze Slovenska, Německa a Polska. K vidění byly vozy jako Cadillac, Ford, Jeep, či Chevrolet.

Právě Chevroletem, modelem z roku 1978, přijel ze Sokolova Milan Popov s celou rodinou. „Běžně s ním jezdíme, spotřeba se pohybuje okolo pětadvaceti litrů. Do Kroměříže to máme zhruba šest set kilometrů, a už to tady známe z předchozích srazů. U takového vozu záleží, kolik do něj chcete investovat. Je možné dát ho do pořádku za padesát tisíc, ale ztratí se v něm lehce třeba i dva miliony,“ usmíval se Popov.

„Nás to baví,“ uzavřela jeho čtyřletá dcerka Denisa.

Náhradní díly kupují majitelé těchto vozů přímo v zámoří, díky internetu jsou prý bez problému do týdne k dispozici. A za ceny údajně mnohdy nižší než na evropská auta.

Pořadatelé mají v plánu i další ročníky a akce. „Finanční náklady na jeden takový sraz se pohybují mezi padesáti až sto tisíci korunami,“ dodal pořadatel Navrátil.

Účastníci Spanilé jízdy byli ukáznění, na zajištění plynulosti dopravy v Kroměříži tak stačily tři hlídky Městské policie. Akce podle ní byla řádně ohlášena a nebylo nutné řešit žádný problém.

Na Velkém náměstí byla auta k vidění několik hodin, a budila značnou pozornost kolemjdoucích. Atmosféru doplňovala i živá hudba kapel D.U.B. či REDHOUSE – Jimi Hendrix songs. Kolem páté hodiny odpolední se vozy opět seřadily a odjely na Rusavu.