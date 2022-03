„Starosty menších obcí asi nejvíce trápí otázka dopravy, větších měst zase sociální skladba obyvatelstva, kterou stavba přinese. I když to chtěl starosta Kojetína uchopit pro své město, měl podle mě záležitosti konzultovat v širším fóru se starosty, a ne že si to upekl pod pokličkou sám,“ soudí Tomáš Šulák, starosta Veselíčka a předseda Sdružení místních samospráv.

„Pokud se začnou lidé stěhovat do Kojetína, tak se z něj zase budou někam vystěhovávat. A je otázka, kam - mám na mysli zejména romské obyvatele města. Vyvstane tak řada problémů,“ míní.

Své obavy vyjádřil i místostarosta Kroměříže Vratislav Krejčíř.

„Nemáme připravenou infrastrukturu školek a škol a nevíme, co tato investice městu přinese. Obáváme se také zhoršení bezpečnosti, protože sem zamíří spousta pracovníků ze zahraničí - budeme tedy muset posílit městskou policii. Mrzí mě, že jsme se tuto věc dozvěděli až z tisku a jsem zklamán, že jsme byli postaveni před hotovou věc. Vůči okolním obcím to nebylo fér,“ zhodnotil.

Amazon v Kojetíně se už rýsuje, takto teď vypadá stavba

Všichni na tom budeme mít stejně

Starosta Kojetína Leoš Ptáček na jednání vysvětloval, že je investice pro město důležitá. Odmítl ale, že by na ní výrazně profitovalo.

„Všichni na tom budeme stejně. Kojetín má náskok maximálně v tom, že budeme mít daň z nemovitosti - pro nás je to necelé 1 procento z našeho rozpočtu, což jsou příjemné peníze, nějaký chodník z toho možná uděláme,“ poznamenal.

Například advokátka Michaela Sigmundová v souvislosti s investicí požádá o zpřístupnění projektové dokumentace a schválených plánů, které se vztahují ke stavbě robotického centra Amazonu.

Písemné připomínky starostů chce zaslat vedení firmy a věří, že se další schůzka uskuteční už za přítomnosti zástupců vedení společnosti.

„Domnívám se, že je zapotřebí otevřenost, protože je na starostech obcí vidět, že jsou překvapeni rozsáhlou projektovou činností a tím, co bude v Amazonu realizováno. Mají oprávněné obavy, jaký dopad to bude mít na jejich obce a život v nich,“ zmínila.

Investice Amazonu zvedla výrazně ceny bytů, říká starosta Kojetína

Plusů prý není tolik

Výhrady zazněly i z úst předsedy Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Bohuslava Švamberka.

„Plusů stavby není až tolik. Samozřejmě, že zaměstnanost tu bude, Kojetínu to přinese i služby. Širokému okolí to ale přinese dopravní komplikace a problémy se zaměstnaností, protože dnes už si kvalitní lidi musíme přeplácet, abychom je udrželi,“ řekl.

Podle něj měli radní v Kojetíně obří investici prodiskutovat se starosty z okolí.

„Starosta Ptáček to celou dobu tutlal, protože věděl, co by mu to způsobilo za problémy v okolních obcích,“ zmínil.

Ptáček: Nic netutlám!

Kojetínský starosta Leoš Ptáček se proti tomu ale ohradil.

„Stojím si za tím, že nic netutlám. Město Kojetín pouštělo postupně informace vždy, kdy to bylo možné, a kdy to bylo korektní. Jsem přesvědčen, že je tady dopředu navozována spousta situací, ke kterým vůbec nebude docházet,“ uvedl.

Rozptýlil také obavy starostů, že by je vedení Amazonu ignorovalo. Páteční schůzky se zástupci této firmy nezúčastnili z důvodu jiných pracovních povinností.

„Telefonicky mi sdělili, že mají jiné povinnosti v zahraničí, a přikláněli se k přeložení schůzky na duben. Nebudou se bránit jakémukoliv jinému termínu,“ poznamenal Leoš Ptáček.

Atraktivní oázu už plní voda. Takto teď vypadá nové biocentrum v Kojetíně

Starostové se shodli na tom, že za nejpalčivější problém považují dopravu.

„Našeho města se zvýšení provozu rozhodně dotkne, zvýší se hlučnost, prašnost a ani komunikace nejsou v dobrém stavu. Doufám, že je to jen začátek diskusí a dobereme se i nějakých kompenzací a náhrad, což si myslím, že je to zásadní,“ řekl starosta Tovačova Marek Svoboda. Podle starostů je zásadní dokončení úseku dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem.