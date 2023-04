Vedení Kroměříže plánuje vysazení nové aleje stromů v místní části Bílany. Stromořadí poroste podél polní cesty východně od Bílan.

Kroměřížská radnice. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jakub Omelka

„Město by chtělo na vysázení aleje získat dotaci od ministerstva životního prostředí z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny,“ uvedla Šárka Kučerová z kroměřížské radnice

Aktuálně připravená výzva má za cíl podporovat výsadbu samostatných dřevin i jejich skupin, stromořadí a podobně. Maximální výše podpory je 250 tisíc a dotace může pokrýt až sto procent nákladů.

„V případě, že získáme dotaci, mělo by být u Bílan vysazeno 36 stromů, a to v průběhu letošního října. Pro výsadbu v travnatém pásu podél cesty byly navrženy stromy - jeřáb oskeruše, jabloň domácí a slivoň švestka. Po dobu pěti let bude trvat následná péče zahrnující zálivku, řez stromů a další úkony,“ doplnila vedoucí radničního odboru regionálního rozvoje Simona Prečanová.