Zlínský kraj – Zajít si na manikúru, ke kadeřnici nebo na masáž je dnes běžnou záležitostí. Co když však dostávají totožnou péči i naši čtyřnozí miláčci Dopřát svému pejskovi zábal z bahna z Mrtvého moře nebo akupresuru paciček není v psích salonech ve Zlínském kraji žádný problém.

Takové služby nabízí například Jana Hauserová ve Zlíně, která provádí mimo jiné i masáže nebo třeba barvení. „Pejsci mají stejné potíže jako lidé. Zničenou páteř, bolavý krk, natažené svalstvo a podobně. Používají se tlakové body nebo akupresura na pacičkách a ouškách,“ řekla majitelka zlínského psího salonu Fešácký pejsek Jana Hauserová. Dodala, že zájem bývá i o barvení pejsků, nejčastěji prý na růžovo nebo na fialovo. „Lidé je nechávají barvit třeba na svatbu, focení nebo jinou zvláštní příležitost. Po dvou umytích je to dole,“ poznamenala.

Největší zájem je však o stříhání, které podstupují většinou maltézáčci, jorkšíři, boloňští psíci nebo pudlíci. Podle oslovených majitelů psích salonů bývají zákazníci většinou rozumní a drží svou fantazii při zemi. Najdou se ale i tací, kteří na svých miláčcích vymýšlí vskutku kreativní sestřihy. „Jednou došla slečna s dredy a vymyslela si, že pejsek bude mít na hlavě číro a na ocase bambulku. Většinou se s takovými lidmi dohodnu na kompromisu, aby to ve finále nevypadlo směšně,“ uvedla pracovnice salonu v Rožnově pod Radhoštěm Martina Štupáková.

Doplnila také, že zde provádí trimování. „To znamená vytrhávání staré odumřelé srsti, která při zanedbání vypadá jako kusy drátu. Provádí se to speciálními hrabičkami,“ řekla Hauserová. Kromě trimování a stříhání provádí krajské salony i čištění análních žlázek nebo stříhání drápků. To prý je pro mnoho psů velice nepříjemné, nicméně však nutné.

Podle pracovníků psích salonů může takové stříhání skončit i návštěvou veterináře. „Je to sice běžná věc, nesmí se však zasáhnout do žilky. Bývá to nepříjemné a bolestivé a mohlo by to vyvrcholit i zánětem nehtového lůžka a to už je pak na doktora,“ řekla Dana Knapová z Uherského Hradiště. „Chodí mi jednou za rok klienti se psem, kterému musí dát veterinář předtím uklidňující injekci. Já ho pak ostříhám rovnou dohola, protože to je rychlejší, než se probere,“ nastínila poněkud extrémní způsob umírnění Knapová.

Ostatní salony se většinou uchylují k jemnějším metodám, třeba hlasem nebo pamlsky.

Veronika Vágnerová

Orientační ceny za některé služby ve Zlínském kraji: Stříhání

> malá plemena: 180 - 250,- Kč

> pudl: 200 - 400,- Kč

> střední plemena: 230 - 300,- Kč

> velká plemena: 300 - 600,- Kč Trimování:

> malá plemena: 250 - 300,- Kč

> střední plemena: 350 - 400,- Kč

> velká plemena: 450 - 1000,- Kč Vyčesávání zplstnatělé srsti:

> všechna plemena: 200,- Kč Masáž:

> všechna plemena: 150,- Kč Zábal z bahna:

> podle velikosti psa: 350 - 650,- Kč Barvení:

> malá plemena: 1000 Kč

> střední plemena: 1500,- Kč

> velká plemena: 2000,- Kč Maska:

> podle velikosti psa: 150 - 450,- Kč Stříhání drápků, čištění oušek, depilace ušních chloupků a čištění análních žlázek:

> všechna plemena: 20 - 40 Kč Zdroj: Ceníky psích salonů