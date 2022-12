Letošní novinkou – netradičním dárkem mohou být poukazy na jednorázový vstup do všech objektů Muzea Kroměřížska, tedy do hlavní budovy na Velkém náměstí v Kroměříži, Muzea v přírodě Rymice a Větrného mlýna Velké Těšany. Potěšit své blízké můžete i speciálním pohledem, který odkazuje na letošní vánoční jarmark v Rymicích.

„Nápad, abychom vydali poukazy, které by opravňovaly obdarovaného ke vstupu zdarma, vzešel od našeho návštěvníka. Proto věřím, že obyvatelé Kroměříže i blízkého okolí tuto nabídku uvítají. Všechny zmíněné dárky zakoupí na recepci,“ uvedla ředitelka Martina Miláčková.

Adventní akce v muzeu startují už 1. prosince. Zájemci si mohou kdykoliv během prosince přijít nazdobit vlastní vánoční baňku. Otevřeno bude každý den mimo pondělí a kromě 24. prosince –26. prosince a 31. prosince –1. ledna.

„Aktivita je vhodná nejen pro rodiny s dětmi. Dílnička se nachází ve vstupních prostorách muzea a je samoobslužná. Rezervace není nutná,“ upřesnila lektorka Ludmila Žákovská. Hned první prosincový den proběhne od 9.30 do 11 hodin také workshop se seniory, kteří si vyzkoušejí tuto aktivitu.

Jarmark v Rymicích

Předvánoční čas návštěvníkům zpestří kostýmovaná komentovaná prohlídka Památníku Maxe Švabinského.

„Expozicí vás provede samotný Max Švabinský a Ela Vejrychová, jeho múza, jejíž šaty jsou dokonalou kopií ze známého Růžového portrétu. Konat se bude 8. prosince v 16 hodin,“ doplnila mluvčí muzea.

Letošní novinkou je jarmark v Rymicích.

„Zažijte s námi adventní atmosféru v areálu historických budov bývalého panského hospodářského dvora, který jsme letos zpřístupnili po náročné revitalizaci. Regionální výrobci nabídnou zajímavé rukodělné výrobky. Občerstvení je zajištěno. Děti se mohou těšit na vánoční tvoření,“ pozvala ředitelka. Jarmark se uskuteční za každého počasí, a to 10. prosince od 10 do 14 hodin.

Na prosinec připravilo muzeum také poslední vernisáž letošního roku, která 15. prosince v 16.30 hodin zahájí výstavu Terče kroměřížských ostrostřelců. Zájemci vůbec poprvé jako celek zhlédnou téměř sedmdesát dřevěných malovaných terčů, které jsou součástí sbírkového fondu Muzea Kroměřížska.

„K výstavě jsme vydali reprezentativní katalog, který se může stát originálním vánočním dárkem. Navíc v den vernisáže bude ke koupi za zvýhodněnou cenu,“ připomněla ředitelka.

Bařinkův mechanický betlém

Speciální vánoční dílna se v hlavní budově Muzea Kroměřížska uskuteční 17. prosince.

„Vyrobíme si a upleteme vánoční ozdoby a dekorace, a to nejen technikou macramé. Na akci zveme děti i dospělé, konat se bude v hodinových blocích od 9 hodin, poslední začne v 15 hodin. Prosíme o objednání na tel. čísle 731 215 678 nebo na e-mailu edukace@muzeum-km.cz,“ pozvala lektorka Kateřina Mozgová.

Až do 8. ledna si lidé už tradičně mohou prohlédnout Bařinkův mechanický betlém.

„Jako každý rok i letos jej mohou obdivovat z podloubí muzea bez nutnosti zakoupit vstupenku. Byl vyroben v roce 1959 a původně nainstalován v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích, nyní je součástí muzejních sbírek. Jeho autorem je J. Bařinka a F. Tvrdoň. Konstrukce je dlouhá 3,5 metru a vysoká 1,5 metru,“ uvedla Martina Malá. K vidění je betlémské město, okolní krajina, jeskyně, modrá nebesa a celkem 40 figurek.

„Zařízení uvádí do pohybu některé postavy, větrný a vodní mlýn. Denní a noční cyklus se opakuje v šestiminutových intervalech. V provozu je od 9 do 21 hodin, s přestávkou od 12 do 13 hodin,“ uzavřela Martina Malá.