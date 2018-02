Aby si zámecké kluziště užili i hokejisté, je nutná pečlivá údržba

Kluziště uprostřed zámecké zahrady – holešovská rarita, která láká milovníky bruslení z celého kraje, je sice radost, ale i starost. Své o tom vědí zejména tamní údržbáři.

„Denně je potřeba minimálně sto padesát litrů teplé vody na led. Pomocí pasty ze sněhu a vody je nutné také zahladit díry po náruživých hokejistech a když nasněží, tak shrnout sníh,“ popsala jejich práci mluvčí Městského kulturního střediska Holešov Dana Podhajská.

Také díky tomu může být kluziště, které funguje od začátku ledna, denně v provozu. V pondělí, středu a pátek je otevřené od 12 do 20 hodin, mezi 14. a 15. hodinou mají však přednost bruslaři s hokejkami.

V úterý a čtvrtek je pak otevírací doba zkrácená, od 12 do 18 hodin. Naopak o víkendu je možné na kluzišti strávit téměř celý den: otevřené je totiž od 10 do 14 a od 15 do 20 hodin. Hokejisté si pak plochu mohou pronajmout od 19 do 21 hodin v úterý a čtvrtek nebo od 8 do 10 hodin o víkendu.

Vstupné činí 40 korun, snížené polovinu a děti do šesti let mohou na led zdarma. Oblíbená atrakce bude letos v provozu o měsíc méně než loni, tedy zhruba do prvního březnového týdne.

„V neděli tady bruslíme od 14 do 16 hodin dokonce s extraligovými hokejisty Aukro Berani Zlín. Konkrétně s Davidem Šťastným, Tomášem Fořtem a Michalem Popelkou,“ připomněla Dana Podhajská.