„Rozhodli jsme se nabídnout občanům alespoň zboží s vánoční tematikou, když už jsme bohužel nuceni kvůli epidemii koronaviru původně plánované trhy s bohatým kulturním programem oželet,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Rozestupy, desinfekce, respirátory

Lidé si tak na Velkém náměstí mohou koupit vánoční stromky, jmelí z Podzámecké zahrady, vánoční ozdoby a dekorace. V jednom ze stánků je zařízení na reprodukovanou vánoční hudbu. Mezi stánky jsou rozestupy, je připravena desinfekce a vyvěšena cedule s výzvou, že nakupující musí mít nasazený respirátor či jinou ochranu dýchacích cest.

„Tato opatření jsou nezbytná, jinak bychom nemohli nabídnout trhy ani v této velmi omezené podobě,“ dodal Němec. Stánky budou otevřené denně od 10 do 18 hodin a to až do 22. prosince.

Na náměstí bylo už dříve rozmístěno deset dřevěných stánků, na kterých je upevněna světelná výzdoba. Tvoří ji velký světelný kužel, ze kterého se ke stánkům rozpíná světelné nebe, a také vstupní brána a svátečně nazdobená kašna. Na čtyřech místech města navíc září velké adventní svíce, u každé je navíc vánoční stromek a ozdoby. Město u každé svíce pořádá o adventních nedělích krátká setkání. V neděli 12. prosince se uskuteční v 17 hodin u svíce na Masarykově náměstí.

Sochy budou v neděli

Další adventní svíce září na náměstí Míru, na Komenského náměstí a na Velkém náměstí u lavičky Václava Havla. „Velmi si vážíme pozitivních ohlasů od občanů na letošní vánoční výzdobu. Snažili jsme se udělat radost hlavně dětem a jsem rád, že se to povedlo. Adventní svíce jsou častým cílem rodinných procházek, což bylo naším záměrem,“ doplnil kroměřížský starosta.

Další atrakcí budou ledové sochy. Děti se zde budou moci například vyfotit na obřím ledovém trůnu.

„Bude vysoký asi 175 centimetrů. Kromě toho sochaři vytvoří asi dvoumetrový vánoční stromeček. Přivezou si k tomu na náměstí tunu čirého ledu,“ popsala Marcela Nehodová z radničního odboru Útvar tajemníka. Lidé budou moci v sobotu 11. prosince sledovat sochaře při práci s ledem, který budou upravovat elektrickou řetězovou pilou a speciálními dláty a škrabkami.