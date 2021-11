Pracovníci muzea ve středu dokončili jeho instalaci. V provozu bude od čtvrtka 25. listopadu. Děti i dospělé přilákají pohyblivé figurky, nasvícené domečky či jezírko s vodopádem.

„Betlémy jsou specifickou součástí lidové kultury. Zobrazení Kristova narození bylo původně prezentováno prostřednictvím církevních institucí a od konce 18. století se těšilo zájmu v městském i venkovském prostředí. Betlémy vznikaly z různých materiálů, mívaly různé podoby a vyráběny byly manufakturně i lidovými tvůrci,“ vysvětlila etnografka muzea Markéta Hnilicová.

Bařinkův mechanický betlém byl vyroben roku 1959 a byl původně instalován v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích. Autorem je J. Bařinka a F. Tvrdoň.

Celkem 3,5 metrů dlouhá a 1,5 metru vysoká konstrukce vyobrazuje betlémské město, okolní krajinu a jeskyni, nechybí ani modrá nebesa. Zařízení uvádí do pohybu některé postavy a také větrný či vodní mlýn. K tomu, aby se daly do pohybu, jsou zapotřebí tři malé motory, které pohání celé zařízení. Součástí betlému je celkem 40 figurek.

„Údržba betlému není jednoduchá. Motory se už několikrát měnily, protože často odchází. Figurky jsou velmi křehké a tím, že jsou navíc pohyblivé, jsou velmi namáhané a je třeba jim každoročně věnovat náležitou péči,“ poznamenal již dříve konzervátor Muzea Kroměřížska Dušan Kočner.

Muzeum získalo betlém do svých sbírek zhruba před 25 lety a konzervační oddělení jej takříkajíc vzkřísilo, jelikož původní stav byl velmi špatný.

Jako každý rok i letos budou moci lidé mechanický betlém obdivovat v podloubí muzea. Přístupný je tedy z exteriéru bez nutnosti vstupu do muzea a zakoupení vstupenky. V provozu bude od 25. listopadu 2021 do 9. ledna 2022, a to v čase od 9 do 12 a od 13 do 21 hodin.