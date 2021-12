Parkovací dům v Havlíčkově ulici byl měl ve zkušebním provozu už během ledna či na začátku února. V provozu by pak měl být nonstop od pondělí do neděle. Parkovné se však bude platit jen mezi 6. a 22. hodinou. Mimo tuto dobu bude parkování zdarma.

Po samotném zaplacení parkovného bude mít řidič 15 minut na odjezd. Případná ztráta parkovacího lístku bude zpoplatněna částkou 500 korun.

Podle radnice by měl parkovací dům výrazně zlepšit situaci v dopravě poblíž historického centra města. „V letní sezoně ho využijí turisté, po celý rok lidé, kteří dojíždějí do Kroměříže autem za prací. Pro obě tyto skupiny by měla být atraktivní přijatelná cena parkovného a krátká vzdálenost parkovacího domu od centra města,“ dodal Němec.

Parkovací dům má 137 stání, z toho šest míst bude vyhrazeno pro handicapované. Hlavní stavební objekty jsou čtyři – hromadná garáž, zázemí, informační centrum a veřejné prostranství na nároží, které bude sjednocovat objekty hromadné garáže a bytového domu.

Stavba za 86 milionů

Do hromadné garáže a z ní se bude vjíždět i vyjíždět z ulice Velehradská. Garáž má dvě podlaží, částečně je zapuštěná pod přilehlý terén. Zázemí je jednopodlažní, stejně tak informační centrum, které je u vstupu do hromadné garáže. Na veřejném prostranství budou stojany pro 35 jízdních kol.

Náklady na stavbu činí asi 86 milionů korun. Radnice má na parkovací dům slíbenou dotaci téměř 51 milionů korun z evropských fondů. Jde o menší část celkových nákladů s ohledem na takzvané nezpůsobilé výdaje, tedy práce, na které dotaci žádat nejde, například sanaci palivových nádrží, které dříve využívala armáda.

Parkovací dům staví od loňského listopadu společnost GEMO z Olomouce. Pozemky na parkovací dům získala radnice při koupi budovy někdejší okresní vojenské správy. Tento dům vedení Kroměříže momentálně přebudovává na startovací byty pro mladé lidi a na byty pro seniory, mělo by jich být několik desítek.