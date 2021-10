327 kandidátů usiluje ve Zlínském kraji o mandát v Poslanecké sněmovně

Také lidé ve Zlínském kraji budou v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin rozhodovat o tom, kdo na další čtyři roky usedne do lavic Poslanecké sněmovny.

Drive-in volební stanoviště. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Zatímco o hlasy voličů v České republice letos soupeří celkem 22 politických stran nebo uskupení s celkem 5 258 kandidáty, ve Zlínském kraji to bude 327 kandidátů z 18 politických stran nebo uskupení. Ve volbách v roce 2017 přitom získalo poslanecký mandát 12 kandidátů ze Zlínského kraje, z toho čtyři z ANO, dva z SPD a po jednom z KDU-ČSL, ODS, České pirátské strany, KSČM, ČSSD a STAN. Věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladším kandidátem ve Zlínském kraji je 67 let. Nejstarším je 88letý provozní technik Milan Hrubý na kandidátní listině Koruny České. Naopak nejmladším je 21letý student práv z Kroměříže Lukáš Lanč, kandidující za uskupení Trikolóra Svobodní Soukromníci. Krajské kandidátky vedou až na jednu výjimku aktivní poslanci Přečíst článek › Jak se volilo minule? Největšího počtu preferenčních hlasů před čtyřmi lety dosáhli ve Zlínském kraji tehdejší tamní lídr hnutí ANO Radek Vondráček z Kroměříže, který jich obdržel 4687 a tehdejší lídr KDU-ČSL Ondřej Benešík ze Strání, jehož kroužkovalo 4150 voličů. O víkendu oba na krajské úrovni znovu svedou pomyslnou bitvu o preferenční přízeň voličů a opět jako lídři ve Zlínském kraji. Zatímco Radek Vondráček zase v čele kandidátky hnutí ANO, Ondřej Benešík pro změnu jako jednička kandidátky seskupení SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09. Jednou ze čtyř obcí v naší zemi, jejíž občané půjdou letos k volbám dvakrát, je Komňa na Uherskobrodsku. Tam se kvůli odstoupení tří zastupitelů bude volit také do zastupitelstva obce, a to v sobotu 11. prosince od 7 do 22 hodin. Hlasování z karantény nebo izolace Už ve středu 6. října, mohli voliči ve Zlínském kraji, jimž byla v souvislosti s koronavirem nařízena povinná karanténa nebo izolace, využít své volební právo v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny, a to na tzv. DRIVE-IN stanovištích. Ta byla zřízena ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži a lidé tam mohli volit přímo z auta. Voliči, kteří jsou kvůli koronaviru v karanténě či v izolaci a nemohli z různých důvodů využít DRIVE-IN, budou moci hlasovat do zvláštní přenosné schránky. Musejí se však do 7. října, 20 hodin telefonicky nahlásit na krajský úřad na telefonní číslo 577 043 971 nebo 577 043 972. Na základě tohoto objednání k nim přijede hlasovací komise. Tato forma hlasování bude umožněna 8. října od 8 do 22 hodin a 9. října od 8 do 14 hodin. Hlasování do zvláštní přenosné schránky bude probíhat mimo prostor domácnosti osoby v karanténě či izolaci, například před vstupními dveřmi domu či bytu, a to na základě telefonické výzvy hlasovací komise, která voliči nejdříve zavolá, aby byl připraven hlasovat. „Pokud volič nebude reagovat na telefon nebo zvonění u dveří hlasovací komise, pozbývá po uplynutí deseti minut možnost hlasovat. Možnost hlasovat do zvláštní přenosné schránky je určena pouze lidem, kterým byla nařízena izolace v souvislosti s koronavirem. Voliči, kteří se do volební místnosti nemohou dostavit z jiného důvodu (snížená mobilita apod.), zavolají na obecní úřad svého bydliště nebo v den voleb na svoji okrskovou komisi, která k nim dorazí s běžnou přenosnou hlasovací schránkou,“ upřesnila mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Volby budou o obhajobě mandátů. Kandiduje ale i recepční či student práv Přečíst článek › Do volebních místností s respirátorem Do volebních místností v pátek a v sobotu budou voliči muset vstupovat kvůli hygienicko protiepidemickým opatřením s respirátorem na obličeji. Okrskové volební komise pak mají za úkol pravidelně dezinfikovat či měnit psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku. Přesto však Ministerstvo vnitra doporučuje, aby voliči kvůli úpravě hlasovacího lístku použili ve volební místnosti vlastní psací potřeby.