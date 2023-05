Je 15. září 2021. Datum, které se zapsalo mezi nejčernější dny v historii českých hasičů. Krátce po poledni vyrazila místní dobrovolná jednotka k úniku plynu v rodinném domě v Masarykově ulici v Koryčanech. Když hasiči vešli dovnitř, nastal výbuch. Následky byly tragické – dobrovolní hasiči Jaroslav Fila a Marek Vrba na místě zemřeli. jejich další dva kolegové byli zranění.

Na Kroměřížsku explodoval při zásahu hasičů dům. Dva mrtví, několik zraněných | Foto: DENÍK/Jana Vozárová

K hlášenému úniku plynu v domě v Koryčanech dorazili mezi prvními právě pětatřicetiletý Jaroslav Fila a jeho kolega, pětačtyřicetiletý Marek Vrba.

Jen několik desítek vteřin po jejich příjezdu však došlo k explozi. Na místě tragédie zůstala ležet jen halda suti.

Cihly byly rozmetány na prach, všude ležely trámy a beton. Mladší z hasičů zahynul na místě, starší skončil pod sutinami, jenž vlastníma rukama rozebírali hasiči z dvanácti jednotek, kteří se na místo události sjeli. Hledali svého kolegu, chtěli mu pomoci. Marně. Na místě zůstali další zranění - majitel domu, který opravoval plynové potrubí a další dva dobrovolní hasiči z Koryčan.

Naproti zničeného domu vzniklo hned na druhý den ráno malé pietní místo, kam lidé začali nosit květiny a zapalovat svíčky. Všichni se shodli na tom, že hasiči, kteří při explozi zahynuli, byli správní chlapi se srdcem na pravém místě. Zpráva o tragédii však nezarmoutila jen obyvatele Koryčan na Kroměřížsku, nýbrž všechny hasiče napříč republikou.

Samotný zásah podle hasičů zprvu nevypadal nijak dramaticky. Hasiči byli vysláni k úniku plynu v rodinném domě.

„Dvě minuty po příjezdu první jednotky ve 12 hodin a 44 minut nastal výbuch. Na místo byly povolány další jednotky. Na místě zasahovalo celkem 80 hasičů,“ uvedl krátce po tragédii generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček.

Tragickou událost začal letos v březnu projednávat okresní soud v Kroměříži.

Na lavici obžalovaných sedí jednatřicetiletý Hynek Šípek. Majitelkou domu byla Šípkova žena, manželé v té době dům opravovali. Podle státního zástupce Jiřího Láníčka si Šípek při rekonstrukci počínal neopatrně a vrtačkou navrtal přívod plynového potrubí pod hlavním uzávěrem plynu. Kvůli neodbornému zásahu došlo k masivnímu úniku plynu a jeho nahromadění v domě.

Obžalovaný Hynek Šípek svého činu u soudu litoval. Uvedl, že se snažil explozi zabránit, po navrtání potrubí zavolal plynařům. Zmínil také, že s řemeslníkem ze sousedního domu uzavřeli hlavní ventil hlavního uzávěru plynu.

„Snažil jsem se dělat vše, co jsem mohl,“ uvedl.

Co bylo bezprostřední příčinou výbuchu, však Šípek nevěděl. Hlavní líčení pokračuje na konci května. Soud předvolá znalce a další svědky, kteří by měli vysvětlit možné příčiny výbuchu. Za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí Šípkovi dva až osm let vězení.

Příbuzní obětí a zraněných, město Koryčany, zdravotní pojišťovny a správa sociálního zabezpečení požadují u soudu jako náhradu za nemajetkovou újmu přibližně 18 milionů korun.