Podle ruských státních tiskových agentur Gorbačov zemřel v úterý ve věku 91 let po dlouhé nemoci. Byl posledním vůdcem Sovětského svazu, v jehož čele stál od roku 1985 až do jeho rozpadu v roce 1991.

Podle ruské státní tiskové agentury RIA Novosti, která citovala mluvčího Kremlu Peskova, vyjádřil ruský prezident Vladimir Putin nad smrtí Gorbačova soustrast a ve středu zašle pozůstalé rodině a přátelům poselství.

Oba vůdci byli často ideologicky protichůdní, přičemž Putin, který v době Gorbačovova působení sloužil v tajných službách KGB, označil podle CNN v roce 2005 během svého projevu zánik Sovětského svazu za „největší geopolitickou katastrofu“ dvacátého století.

Gorbačovova nadace, výzkumný institut založený bývalým vůdcem na podporu demokratických hodnot, zase dva dny po Putinově invazi na Ukrajinu vydala prohlášení, v němž vyzvala k brzkému ukončení nepřátelských akcí a okamžitému zahájení mírových jednání. „Na světě není nic cennějšího než lidské životy,“ upozorňovala.

Dříve přitom Gorbačov podpořil Putinovu anexi Krymského poloostrova a označil tento krok za vyjádření vůle obyvatel regionu. Západ dokonce podle deníku New York Times odsoudil za snahu vtáhnout Ukrajinu do NATO a varoval, že takové pokusy nepřinesou nic jiného než neshody mezi Ukrajinou a Ruskem.

Zdálo se však, že je přesvědčen, že se podaří zabránit nejhoršímu. Na otázku ohledně napětí mezi Ukrajinou a Ruskem v roce 2014 řekl sibiřskému zpravodajskému serveru: „Válka mezi Ruskem a Ukrajinou? To je absurdní.“

Chtěl mír a demokracii

Evropští představitelé teď připomínají a oceňují Gorbačovův odkaz jako odkaz člověka, který stál právě proti válce. Například francouzský prezident Emmanuel Macron označil bývalého sovětského vůdce za muže míru, jehož rozhodnutí otevřela Rusům cestu ke svobodě. „Jeho angažovanost ve prospěch míru v Evropě změnila naše společné dějiny,“ prohlásil.

Michail Gorbačov i jeho žena RaisaZdroj: Wikimedia Commons, RIA Novosti archive, image #855139, Leonid Palladin, CC-BY-SA 3.0

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na Twitteru zase uvedla, že Gorbačov otevřel cestu svobodné Evropě. „Sehrál klíčovou roli při ukončení studené války a pádu železné opony,“ napsala.

Své vyjádření přidal i britský premiér Boris Johnson. „Vždy jsem obdivoval jeho odvahu a čestnost, kterou prokázal při dovedení studené války k mírovému konci. V době Putinovy agrese na Ukrajině zůstává jeho neúnavné odhodlání otevřít sovětskou společnost příkladem pro nás všechny,“ konstatoval.

Prezident Spojených států Joe Biden zase v úterním prohlášení označil Gorbačova za muže pozoruhodné vize. „Jako vůdce SSSR spolupracoval s prezidentem Reaganem na zmenšení jaderných arzenálů našich dvou zemí, k úlevě lidí na celém světě, kteří se modlili za ukončení závodů v jaderném zbrojení,“ uvedl Biden.

„Věřil v glasnost a perestrojku - otevřenost a restrukturalizaci - a nebral to jako pouhá hesla, ale jako cestu vpřed pro lid Sovětského svazu po tolika letech izolace a strádání,“ dodal Biden.

Mezi dalšími bývalými i současnými světovými vůdci, kteří vydali podobná prohlášení, byli například australský premiér Anthony Albanese, irský prezident Micheál Martin, předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová a bývalý italský premiér Silvio Berlusconi.

Vzpomínková poselství přednesli také šéfové mezinárodních organizací, přičemž generální tajemník OSN António Guterres označil Gorbačova za klíčového muže dějin. „Udělal více než kdokoli jiný pro mírové ukončení studené války,“ řekl.

Na Gorbačovovu smrt reagoval i herec a bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger. „Říká se, že by se člověk neměl nikdy setkat se svými hrdiny. A já si myslím, že je to jedna z nejhorších rad, které jsem kdy slyšel. Michail Gorbačov byl jedním z mých hrdinů a bylo mi ctí se s ním setkat. Měl jsem to neuvěřitelné štěstí nazývat ho přítelem,“ napsal na Twitteru.

Reakce přichází i od tuzemských politiků

Již v úterý večer se ke skonu Gorbačova vyjádřil také český premiér Petr Fiala. „Politika Michaila Gorbačova přispěla k pádu komunismu a rozpadu Sovětského svazu. Byl významnou postavou světové politiky druhé poloviny 20. století,“ napsal na Twitteru.

„Zemřel Michail Gorbačov, první a poslední prezident Sovětského svazu. Inspirován Pražským jarem dal jeho obyvatelům naději na svobodu, dodržování základních lidských práv a lepší budoucnost Ruska,“ uvedl pak také na Twitteru český ministr zahraničí Jan Lipavský.

Kdo byl Michail Gorbačov

Gorbačovovi se připisuje zásluha za zavedení klíčových politických a ekonomických reforem v Sovětském svazu a za pomoc při ukončení studené války.

Se svou povahou prolomil zažité zvyklosti sovětských vůdců, kteří byli do té doby většinou odtažitými a ledovými osobnostmi. Téměř od počátku svého vedení usiloval o významné změny vedoucí k tomu, aby systém fungoval efektivněji a demokratičtěji.

V roce 1986 předložil tváří v tvář americkému prezidentovi Reaganovi na summitu v islandském Reykjavíku ohromující návrh: odstranit všechny rakety dlouhého doletu v držení USA a Sovětského svazu. Byl to začátek konce studené války.

UZAVŘENO. Reagan s Gorbačovem podepsali smlouvu o omezení jaderných zbraní. Cesta k ní začala schůzkou na Islandu.Zdroj: ČTK/ AP

Za svou vedoucí úlohu v mírovém procesu získal v roce 1990 Nobelovu cenu míru. „Začal jsem tyto reformy a mými vůdčími hvězdami byly svoboda a demokracie, bez krveprolití. Aby lid přestal být stádem vedeným pastýřem. Aby se z něj stali občané,“ řekl později.

Po neúspěšném puči, který v roce 1991 provedli frustrovaní zastánci tvrdé linie, Gorbačov koncem roku odstoupil. V následujících letech se nadále vyjadřoval k jadernému odzbrojení, životnímu prostředí či chudobě. Na památku své zesnulé ženy založil nadaci Raisy Gorbačovové pro boj s rakovinou u dětí.

S odvoláním na Gorbačovovu nadaci Agentura RIA Novosti informovala, že velký státník bude pohřben vedle své ženy na Novoděvičím hřbitově v Moskvě.