Olena pomáhá v dobrovolnickém centru v Kyjevě, kde se shromažďují krabice se zásobami, jako jsou potraviny, lékárničky i neprůstřelné vesty, jež se mají odeslat ukrajinským jednotkám na východní frontě.

Smyslem jejího života je národ a rodina. Právě její šestadvacetiletý bratranec Maksim, zkráceně Maks, bojuje v Mariupolu. S ním žila od dětství a popisuje ho jako milého a uctivého studenta strojírenství. Vyrůstal ve městě Sumy na severovýchodě Ukrajiny. Jeho matka chtěla, aby vstoupil do armády, protože ji považovala za „školu života pro muže“.

Když byl povolán bojovat do Mariupolu, zpočátku se Oleně ulevilo, jelikož si myslela, že město, které leží dál od okupovaného Donbasu, bude ušetřeno toho nejhoršího. Rusko je však odhodláno vytvořit pozemní koridor před východní Ukrajinu na Krym, což musí vést přes Mariupol. A tak jej ruské síly obléhají již sedm týdnů.

Maksim je jedním z posledních ukrajinských obránců, kteří se ukrývají v ocelárně Azovstal a odolávají zuřivé palebné síle druhé největší armády světa. Přežívají v síti bunkrů a tunelů z doby studené války, a každým dnem mají méně jídla, vody i času. Olena od svého bratrance dostala poslední zprávu 8. března.

„Nikdy nám neřekl o skutečných podmínkách, asi nás nechtěl rozrušit,“ sděluje. „Ale víme, že mají velmi málo jídla a zdravotnického materiálu. Ošetřit zraněné vojáky je stále těžší a těžší,“ popisuje situaci pod mariupolskou ocelárnou.

„Je mi velice líto, že tam musí být,“ říká Olena a přitom se snaží zadržet slzy. „Především mě mrzí, že jsem s ním nemluvila tak často, jak jsem mohla, dokud jsme měli spojení. Cítila jsem se hrozně, když mi teta jednoho rána poslala zprávu, že Maksův kamarád je nejspíš mrtvý a ona má o něj velký strach,“ vzpomíná.

Olena je přesto na svého bratrance velice hrdá. „Nikdy by mě nenapadlo, že se stane skutečným hrdinou Ukrajiny a Mariupolu,“ odpovídá s úsměvem, ale přitom vážně dodává: „Je to samozřejmě velmi trpký pocit hrdosti v tom smyslu, že je v ohrožení života. Sním o dni, kdy se vrátí a já mu to budu moci říct.“

Na policích v dobrovolnickém centru leží válečné kořisti. Ukrajinci je pyšně vystavují jako symboly invaze, která se Kremlu zatím nevydařila. Mezi nimi je například vybavení ruských vojáků, sestřelené rakety a fragmenty ruské stíhačky. Jenže experti se domnívají, že Moskva je odhodlána, aby východní ofenzíva neopakovala předchozí chyby z počátku invaze.

Předpokládá se, že ruský prezident Vladimir Putin bude chtít do 9. května, kdy se každoročně připomíná Den vítězství nad nacistickým Německem, získat nějaký hmatatelný zisk, a k tomu by mu Mariupol mohl posloužit.

The final frontier.

The Mariupol garrison is now confined to the city’s main fortress, the Azovstal industrial complex.

It’s a giant and very complicated maze of steel and concrete, with lots of fortified underground shelters.

It will be very hard to get. pic.twitter.com/MiPpT3eWvZ