Hrozí jí ruský sirotčinec

O několik dní později se Kira a přítelkyně jejího otce zoufale snažily, spolu se sousedy, uprchnout z města pěšky. Dvanáctiletá dívka však po výbuchu nášlapné miny utrpěla zranění a byla převezena do nemocnice v Doněcké oblasti, kterou ovládají Moskvou podporovaní proruští separatisté.

“I don’t believe the world, after we have seen what’s going on in Ukraine”: Kira was injured by a landmine explosion whilst trying to flee a besieged Mariupol on foot. (Courtesy Oleksander Obedinsky) Before Russia’s war on Ukraine began, https://t.co/sgFKVqzQrp pic.twitter.com/mf3ClSehxV — The Tech Tab (@thetechtab) April 17, 2022

Teď se Kiřin dědeček Oleksander obává, že svou milovanou vnučku už nikdy neuvidí. Před časem mu prý volal úředník ze separatistické vlády v Doněcku a vyzval ho, aby si pro ni přijel, kvůli válce je taková cesta však nemožná. Ve strachu o její budoucnost se poté spojil s nemocnicí, kde Kira leží, a tam mu bylo řečeno, že děvče bude nakonec posláno do sirotčince v Rusku.

Únosy dospělých i dětí

Tento příběh bohužel není ojedinělý. Každá strana války však mluví zcela jinou rétorikou. Zatímco ruská vláda tvrdí, že pomohla do bezpečí za ruskou hranici přesunout nejméně 60 tisíc Ukrajinců, Ukrajinská vláda uvádí, že zhruba 40 tisíc lidí bylo přemístěno proti své vůli.

Vysoký komisař OSN pro uprchlíky uvedl, že od 24. února, kdy ruské síly vtrhly na Ukrajinu, přišlo do Ruska přes 433 tisíc ukrajinských uprchlíků.

Ukrajinští představitelé uvedli, že tisíce lidí byly násilně deportovány na ruské území poté, co ruské jednotky zablokovaly bezpečný průchod na území ovládané Ukrajinou. Evakuované osoby pak přesunuli proti jejich vůli do odlehlých částí Ruska.

V rozhovoru pro CNN ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že nutí lidi prchající z Mariupolu k odchodu do Ruska. „Několik tisíc, desítek tisíc lidí bylo donuceno k evakuaci směrem do Ruské federace a my nevíme, kde jsou, nezanechali po sobě žádnou dokladovou stopu. Mezi nimi je několik tisíc dětí, chceme vědět, co se s nimi stalo. Zda jsou v dobrém zdravotním stavu. Bohužel o tom prostě nejsou žádné informace,“ řekl ukrajinský prezident.

Moskva veškerá tvrzení o nucených deportacích odmítá, označuje je za lži a tvrdí, že Ukrajina brání jejímu úsilí o „evakuaci“ lidí do Ruska. CNN však hovořila s řadou Ukrajinců, kteří uvedli, že dostali pouze dvě možnosti: Buď odejít do Ruska, nebo zemřít. V rozhovorech s deseti lidmi, včetně místních obyvatel Mariupolu a jejich blízkých, mnozí popisují, jak se ruští vojáci a vojáci Doněcké lidové republiky sjíždějí do protiatomových krytů a nařizují těm, kteří jsou uvnitř, aby okamžitě odešli.

Ukrajinští a američtí představitelé a nezávislí pozorovatelé v oblasti lidských práv také tvrdí, že ruské a separatistické jednotky zpracovávají desítky tisíc ukrajinských civilistů v takzvaných „filtračních táborech“, kde jsou před odesláním do Ruska biometricky prověřováni a jsou jim zabavovány telefony.

Neplakej, dědečku

Tyto informace potvrzuje i zoufalý dědeček dvanáctileté Kiry. Rusové jí prý odebrali doklady a řekli, že jí v Rusku budou poskytnuty nové. Děvčátko navíc nyní ruská strana používá jako loutku v informační válce.

What does it say when a country takes young people from their home and sends them to an orphanage in Russia?Throughout history,there have been attempts to define evil.Putin is the clearest definition of evil in the 21st century.



Kira Obedinsky

12 yr. old Ukrainian sent to Russia pic.twitter.com/Ag1Dbu5XLL — Been There ?? (@D0Ne_That) April 17, 2022

Ruská média, která opakovaně bagatelizují brutalitu konfliktu na Ukrajině, ukázala video, na němž Kira spokojeně mluví o tom, jak jí občas dovolí zavolat dědečkovi. To je důkaz, že nebyla unesena, jak uvedl jeden z ruských televizních moderátorů, který tvrzení o únosu označil za další „ukrajinský podvrh“.

Oleksander mezitím obdržel od Kiry zvukový vzkaz, ve kterém mu říká, aby neplakal. Mladá dívka, která ve válce s Ruskem přišla o rodinu, svobodu i domov, však nedokáže zastavit vlastní slzy. „Tak dlouho jsem tě neviděla,“ říká. „Chce se mi plakat.“