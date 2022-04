Podle agentury AFP nasadili Rusové do bojů o Donbas až dvacet tisíc žoldnéřů, například bojovníky ze Sýrie či Libye i příslušníky polovojenské Vagnerovy skupiny. „Nemají těžkou techniku, ani vozidla. Jedná se o lidi, kteří jsou převážně využíváni jako masa proti ukrajinskému odporu,“ citoval britský deník The Guardian činitele, který počet žoldnéřů odhaduje na 10 až 20 tisíc.

Plazila se polem, syna táhla za sebou. Druhého mi Rusové zabili, vyprávěla žena

Tvrdé boje pokračují v obléhaném přístavu Mariupol. „(Rusové) svrhávají supersilné bomby po celém závodu Azovstal. Pod troskami se nyní nachází velice mnoho lidí. Nevíme úplně, jaká je situace, ale Azovstal je rozbombardován a zničen prakticky úplně. Vytahujeme z trosek lidi,“ vylíčil zástupce velitele ukrajinského pluku Azov Svjatoslav „Kalyna“ Palamar.

„Budeme bojovat. Použijeme každý zbývající náboj, ale vyzýváme vlast k záchraně civilistů, raněných a odvozu těl,“ dodal Palamar podle listu Ukrajinska pravda.

Velitel ukrajinské 36. brigády námořní pěchoty Serhij Volynskyj později na facebooku varoval, že obránci ukrajinského Mariupolu vydrží vzdorovat ruským útokům už jen několik dní, nebo dokonce jen několik hodin. „Tohle by mohla být naše poslední výzva. Zbývá nám pravděpodobně několik dní, možná jen hodin. Nepřítel je co do počtu desetkrát silnější než my, má převahu ve vzduchu, na zemi, i pokud jde o dělostřelectvo, vybavení a tanky,“ uvedl ve videoprohlášení.

Volynskyj zároveň vyzval světové lídry, aby zorganizovali evakuaci z rozsáhlých mariupolských oceláren Azovstal, kde je v současnosti asi 500 zraněných ukrajinských vojáků. „Obracíme se na světové lídry a prosíme je, aby nám pomohli (…) a přepravili nás na území třetí země,“ apeloval.

Informační válka v Rusku. Šiřte a vytvářejte pravdivý obsah, hlásají ruské weby

Ukrajinský poslanec Serhij Taruta v úterý na facebooku tvrdil, že ruské letectvo svrhlo supersilnou bombu na nemocnici u oceláren Azovstal, kde pod troskami může být až 300 lidí, včetně dětí. Tuto zprávu ale popřel poradce mariupolského starosty Petro Andrjuščenko. Podle něj je sice Azovstal těžce bombardován, ale žádní civilisté se v okolí ocelárny ani v nemocnici neskrývají.

Nové ruské ultimátum

Ruské ministerstvo obrany ve středu znovu vyzvalo obránce města, aby do středečních 14:00 hodin moskevského času (13:00 SELČ) složili zbraně. Ruský generál Michail Mizincev v úterý sdělil, že vojákům, kteří se vzdají, Rusko garantuje plnou bezpečnost.

Podle Reuters proruští separatisté, kteří se podílejí na ruském obléhání a dobývání města, krátce před dnešní 13:00 hodinou SELČ uvedli, že se vzdalo pouze pět lidí. Ukrajinští obránci Mariupolu už dříve slíbili, že nikdy nekapitulují a podle generálního štábu ukrajinské armády boje v hutním závodě pokračují. Podle bezpečnostního experta Andora Šándora však obránci nevydrží vzdorovat po delší dobu.

Ukrajina se předběžně dohodla s Ruskem na vytvoření humanitárního koridoru k evakuaci žen, dětí a starších lidí z obléhaného města Mariupol, oznámila záhy ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Evakuace měla začít ve 14:00 místního času (13:00 SELČ) a zamýšlená trasa měla vést přes Berďansk do Ukrajinci kontrolovaného Záporoží.

Krátké příležitosti k odchodu do bezpečí v úterý podle ruské televize využilo asi 120 ukrajinských civilistů, kteří vyšli z domů přímo u kontrolního stanoviště u vjezdu do areálu oceláren. Televize Pervyj kanal toto tvrzení doprovodila i záběry civilistů. Andrjuščenko označil tyto zprávy za nepravdivé: počasí na záběrech svědčí o tom, že byly natočeny už před týdnem, a zachycují navíc lidi z ulice, která leží asi kilometr od sídla vedení oceláren. „Nevěřte Rusům,“ vyzval.

Podle večerního vyjádření Kyjeva plánovaný konvoj neproběhl podle plánu. Na vině jsou údajně okupanti a jejich „nedostatečná kontrola nad vlastní armádou“, píše Hromadske.

Podle televize Nexta je prezident Zelenskyj připraven vyměnit ruské válečné zajatce za bezpečný průchod pro civilisty a ukrajinské jednotky v Mariupolu.

Guvernér Luhanské oblasti Serhij Hajdaj prohlásil, že 80 procent území už je pod ruskou kontrolou. Pokud se Ukrajina nebude bránit, Rusko se zde podle něj určitě nezastaví a bude postupovat dál.