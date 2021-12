Když Clara Lutzová uslyšela sirény varující před tornádem, okamžitě vzala vnuky a podle doporučení úřadů je ukryla do vany. „Cítila jsem rachot a jak se celý dům otřásá,“ vzpomíná na hrůzné okamžiky. Než se nadála, vana, které se držela, se zvedla a vyklouzla jí z rukou. „Nemohla jsem ji udržet,“ sdělila plná emocí stanici WFIE-TV.

Z jejího domu v okresu Hopkins v Kentucky zbyly jen úplné základy. Když tornádo trhalo jejich dům na kusy, odneslo s sebou i vanu s dětmi, přičemž ženu trefila do hlavy nádrž na vodu.

Tornáda si vyžádala desítky životů. Biden vyhlásil v Kentucky stav katastrofy

Jakmile tornádo odešlo, začala patnáctiměsíčního Kadena a tříměsíčního Dallase hledat v sutinách, které po divokém větru zůstaly. „Jediné, co jsem dokázala opakovat bylo ‚Pane, prosím přiveď moje miminka bezpečně zpět. Prosím,‘“ svěřila se stanici.

S hledáním jí pomáhal i místní šerif, který našel vanu převrácenou na dvoře. Vnuci byli stále bezpečně schovaní pod ní. Dokonce údajně nebyli ani mokří od všudypřítomného deště.

Chlapci z celého incidentu vyvázli téměř bez zranění. Jen Dallas měl na hlavě velkou bouli, proto ho vzali do nemocnice. Nakonec se ale podezření z vnitřního krvácení nepotvrdilo a propustili ho. Rodiče chlapců byli po celou dobu doma na severu okresu, kterému se tornádo vyhnulo.

Zázračná přežití

Přes šest států USA se 10. prosince prohnaly desítky tornád. Podle nejnovějších odhadů si ničivá větrná smršť vyžádala osmaosmdesát lidských životů. Počet obětí může i nadále stoupat, upozorňuje deník The Washington Post.

Bolest pod sutinami, potrubí jako záchrana. Lidé popsali boj o život při tornádu

Mezi nejtragičtější místa se zařadily továrna Amazonu, kde při pádu budovy zemřelo šest lidí, nebo továrna na svíčky v Kentucky, mezi jejímiž zdmi zůstalo uvězněno a zahynulo osm pracovníků. Připojit se k nim může i tamější ulice Moss Creek Avenue v Bowling Green, kde zemřelo jedenáct lidí, z nichž sedm byly malé děti.

I uprostřed hrozivé zkázy se ovšem najdou lidé, kteří mohou vyprávět o zázračném přežití. Patří mezi ně i pastor, který přečkal celou bouři v podzemních chodbách kostela nebo pár, který se i s dvěma malými syny schovával v šatníku. Dalšími příklady jsou vězeň, kterého zachránil jeho nadřízený, který se v posledních chvílích obětoval pro své svěřence či žena, která se skupinou lidí uvízla pod sutinami a díky živému vysílání na facebooku si zavolala pomoc.

V arkansaském Trumannu přečkala tornádo ve vaně celá rodina. Z celého incidentu nakonec vyvázla jen s pár škrábanci.

Matka této rodiny Jada Maddenová sdělila stanici News Channel 3, že jakmile uslyšeli sirény, vlezli se snoubencem a jejich osmiměsíční dcerou do vany. Popadli polštář pro větší pohodlí a jakmile se usadili, tornádo udeřilo. Během sekund byly zdi kolem nich na kousky a vítr celou rodinu odnášel i s vanou pryč. „Myslela jsem, že nás to pohřbí zaživa, protože jsem měla pocit, jako by mě něco tlačilo pořád dolů,“ popsala Maddenová.

Zdroj: Youtube

Když se vana konečně přestala třást, ocitli se uprostřed ulice. Všude kolem nich byly kousky nejen jejich zdí. Z domova zbyly jen holé základy. „Moje starší dítě s námi ten večer nebylo, bylo u babičky,“ pověděla stanici. Dodala, že je za to vděčná, protože by se už do vany pravděpodobně nevměstnali.

Že se mezi šťastné přeživší zařadil i Cole Douglas Clayborn, si uvědomil ve chvíli, kdy vylezl ze sklepa a uviděl před sebou pohromu, která po tornádu zůstala. Polovina jeho domu byla v troskách. „Dokud jsem ale nevyšel ven, neuvědomil jsem si, že tornádo opravdu zničilo celé sousedství,“ sdělil.

Filipíny se vzpamatovávají z tajfunu Rai. Zemřelo 375 lidí, uvádí nová bilance

Clayborn sám sebe popisuje jako nerda do počasí. Z extrémních bouří se mu do žil pumpuje adrenalin, a proto byl celý předchozí večer doslova přilepený na předpovědích a zprávách.

Tentokrát se mu ovšem na tom, co se k němu hnalo, něco nelíbilo. A jeho intuice nelhala. Celé tornádo přečkal se svými dvěma kočkami ve sklepě. „Ukázalo se, že můžete zažít noční můru i když jste vzhůru,“ vzpomínal na děsivé chvíle.