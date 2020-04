Údaj o nově nakažených v Německu roste třetím dnem, ve středu země hlásila 2237 nově potvrzených případů. V případě úmrtí ale číslo zachycující denní přírůstek nevzrostlo - ve středeční bilanci RKI uváděl 281 nově zemřelých, dnes 215, tedy o 66 méně. Předchozí nárůst mohl být způsoben započtením víkendových případů, hlášených až na začátku pracovního týdne.

Celé Německo podle kancléřky Angely Merkelové prochází zkouškou, jakou nezažilo od druhé světová války. Jde podle ní o výjimečně vážnou dobu. Šéfka německé vlády to dnes řekla v projevu v parlamentu k epidemii způsobené koronavirem. Vyjádřila také přesvědčení, že spolková republika není zdaleka na jejím konci. S nákazou podle ní bude žít ještě dlouho.

"My všichni, vláda a parlament, celá naše země, čelíme zkoušce, jaká tu od druhé světové války, od let založení spolkové republiky nebyla. Nejde o nic menšího než o životy a zdraví lidí," řekla Merkelová v úvodu svého projevu, který trval necelou půlhodinu.

Rozhodnutí omezit kvůli infekci některé občanské svobody označila dlouholetá kancléřka za jedno z nejtěžších ve své politické kariéře. Bylo podle ní ale nutné, aby se šíření koronaviru podařilo zpomalit. Úspěch, kterého Německo zatím dosáhlo, je podle ní stále křehký. Varovala proto před příliš rychlým uvolňováním přijatých opatření a vyzvala k trpělivosti.

Křehký úspěch

Úspěch, kterého země zatím dosáhla, je podle Merkelové ale stále křehký. "Pohybujeme se na tenkém ledě, dá se také říci na nejtenčím ledě," podotkla. Když teď budou mít lidé trpělivost, budou se pak moci o to rychleji vrátit k normálnímu životu, míní. Kritizovala proto spolkové země, které podle ní přijatá opatření uvolňují příliš rychle.

Kancléřka nikoho nejmenovala, ale její slova patrně směřovala především na adresu ministerského předsedy nejlidnatějšího Severního Porýní-Vestfálska Armina Lascheta, který usiluje o velmi rychlý návrat k normálu.

Epidemie podle Merkelové mimo jiné ukázala, že Německo i Evropská unie si musí vybudovat vlastní kapacity pro výrobu ochranných pomůcek. Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), kterou tvrdě kritizuje například americký prezident Donald Trump, ocenila jako nepostradatelného partnera.

Šéfka německé vlády také zdůraznila, že Německu se může do budoucna dařit dobře jen tehdy, když se bude dobře dařit i Evropě. Aby se z ekonomických následků epidemie zotavily i ostatní evropské země, je Berlín připraven výrazně zvýšit své příspěvky do rozpočtu EU.

V Rusku se snížil denní přírůstek nakažených i úmrtí

V Rusku ve středu třetí den po sobě klesl denní přírůstek nakažených koronavirem SARS-CoV-2 a celkový počet infikovaných se přiblížil k 63 tisícům. Ve srovnání s úterým se snížil i počet nových úmrtí infikovaných pacientů, kterých je teď v Rusku 555. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes na webu ruského operačního štábu pro pandemii.

Za uplynulých 24 hodin přibylo v Rusku 4774 potvrzených případů nákazy koronavirem, který se na přelomu roku začal šířit z Číny. V úterý jich přibylo 5236 a den předtím 5642. Úřady nyní celkem registrují 62 773 infikovaných.

V souvislosti s koronavirem zemřelo ve středu dalších 42 lidí, zatímco v úterý skonalo 57 pacientů. V pondělí bylo mrtvých 51. Těchto úmrtí je nyní v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel dohromady 555. Z nemoci covid-19, kterou koronavirus vyvolává, se podle aktuálních údajů operačního štábu vyléčilo dalších 471 pacientů. Celkem je tak uzdravených registrováno 4891.

Ve Španělsku zemřelo za 24 hodin dalších 440 lidí

Počet obětí koronavirové nákazy ve Španělsku za posledních 24 hodin vzrostl o 440 na nynějších 22 157. Ve středu úřady evidovaly 435 nových úmrtí, o den dříve 430. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na španělské ministerstvo zdravotnictví. Celkový počet lidí, u nichž byl virus od začátku epidemie ve Španělsku odhalen, vzrostl za poslední den o 4635 na 213 024. Jde o větší denní nárůst než ve středu, kdy ministerstvo informovalo o 4211 nově nakažených.

Španělští poslanci ve středu schválili další prodloužení nouzového stavu, který kvůli šíření koronaviru platí v zemi od poloviny března. Po středečním jednání parlamentu byl prodloužen do 9. května. Španělsko, které má 47 milionů obyvatel, je co do počtu dosud potvrzených případů nákazy koronavirem druhou nejhůře postiženou zemí na světě po Spojených státech; v počtu úmrtí lidí s covid-19 je třetí po USA a Itálii.

Ochranná opatření zabránila ve Francii úmrtí 60 tisíc lidí

Díky zákazu vycházení a dalším ochranným opatřením přijatým kvůli pandemii nemoci covid-19 se podařilo předejít úmrtí 60.000 lidí ve francouzských nemocnicích. Podle listu Le Monde to uvádí nová studie epidemiologů z prestižní vysoké školy veřejného zdraví EHESP.

"Sami jsme byli překvapeni velikostí tohoto čísla," poznamenal spoluautor studie Pascal Crépey. "Podle našeho modelu by se od 19. března každodenní počet mrtvých zdvojnásoboval jednou za čtyři až pět dní a k 19. dubnu by denní bilance obětí dosáhla 10 tisíc," uvedl o modelové variantě, která vycházela z absence protikoronavirových opatření.

Pokud by virus postupoval bez omezení, nakazilo by se za toto období 23 procent populace, což by podle expertů spustilo vlnu osob s těžkým průběhem nemoci covid-19, se kterou by si francouzský zdravotnický systém neuměl poradit. Hospitalizaci by vyžadovalo téměř 670 tisíc lidí, z nichž 140 tisíc by byly vážné případy. V nemocnicích by tak bylo nutné zřídit dalších 100.000 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Ve skutečnosti však bylo v celé Francii na JIP naráz zatím nejvíce 7148 pacientů, a to 8. dubna.

"Tyto výsledky definitivně pohřbívají představu, že jsme mohli nechat virus šířit a říci: Až ho jednou budeme mít všichni, tak se ho zbavíme," řekl Crépey. "To, co se stalo na východě země nebo v (regionu) Île-de-France, odkud bylo nutné naléhavě převážet pacienty do jiných částí země, nám ukazuje, co by se mohlo stát," dodal vědec.

Podle modelu EHESP by mezi 19. březnem a 19. dubnem zemřelo v nemocnicích 73 900 pacientů s koronavirem, pokud by vláda nezavedla žádná ochranná opatření. Úřady přitom v tomto období zaznamenaly 12 200 lidí, jejichž smrt spojují s covid-19.

Čísla uvedená v epidemiologickém modelu jsou přitom podle Crépeye minimální, protože nepočítají s tím, kolik lidí by zemřelo kvůli tomu, že by v přeplněných nemocnicích nedostali zdravotní péči. Nejsou v nich také úmrtí v domech s pečovatelskou službou či v domácnostech.

Podle studie Pasteurova institutu z 21. března na koronavirus zemře asi půl procenta všech nakažených. Za předpokladu, že by se život neomezil a virem by se nakazilo asi 70 procent Francouzů, by to znamenalo úmrtí čtvrt milionu z nich. Tento model může podle Crépeyho změnit očkování či lék na covid-19. "Omezení pohybu slouží k tomu, abychom získali více času v naději, že za půl roku či rok získáme nové zbraně," poznamenal vědec.

Pozvolné uvolňování ochranných opatření plánované na 11. května je podle něj realistické, pokud se bude stále držet současný pokles epidemie. Hlavním ukazatelem, kteří epidemiologové sledují, je přitom počet nově hospitalizovaných lidí. Ten ve Francii již osmý den v řadě klesá, podle posledních údajů je v místních nemocnicích 29.741 lidí s covid-19. Země se zhruba 67 miliony obyvatel od začátku pandemie zaznamenala přes 157 tisíc osob infikovaných koronavirem, více než 21 300 lidí komplikacím spojeným s nákazou podlehlo.