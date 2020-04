Výrazně se v Německu zvýšil také počet lidí, kteří komplikacím souvisejícím s nemocí covid-19 podlehli - nově jich bylo 281, což bylo skoro o stovku více než za pondělí.

V pondělí zaznamenal RKI 1785 nových případů nákazy, v úterý to bylo již téměř o pět set více. Doposud byl v Německu koronavirus prokázán u 145 694 lidí, z nichž 4879 zemřelo. Počet úmrtí se v úterý oproti pondělí, kdy bylo ohlášeno 194 takových případů, výrazně zvýšil. Již pondělní údaj byl ve srovnání s nedělí, kdy zemřelo 110 nakažených, takřka dvojnásobný.

Nemoci covid-19 v Británii podlehlo 41 tisíc lidí

V Británii s nemocí covid-19 zemřelo již více než 41 tisíc lidí. Vyplývá to z analýzy, kterou dnes zveřejnil list Financial Times (FT). Oficiální úterní statistika britského ministerstva zdravotnictví přitom hovoří o 17 337 obětech nemoci z koronaviru. Zatímco vládní statistika ale zahrnuje jen lidi s pozitivními testy na SARS-CoV-2, kteří zemřeli v nemocnicích, analýza zveřejněná britským listem počítá i s oběťmi mimo ně, tedy především v domovech seniorů, pečovatelských domech a domácnostech.

Analýza listu Financial Times je založená na datech, která britský statistický úřad (ONS) zveřejnil v úterý. Podle nich zemřelo v Anglii a Walesu od pátku 3. do pátku 10. dubna celkem o 8000 lidí více, než je v toto období roku běžné. Celkem zemřelo 18 516 osob, tedy nejvíce za posledních více než 20 let. Podobný trend lze podle britských statistiků vysledovat i ve Skotsku a Severním Irsku.

Podle zástupce ONS Nicka Stripea jsou aktuální data bezprecedentní, zvlášť vzhledem k tomu, že počasí bylo v daném týdnu slunečné a teplé. Právě srovnávání celkového počtu úmrtí, ať už měla jakoukoli příčinu, je podle profesora Davida Spiegelhaltera z Cambridgeské univerzity nejspolehlivějším ukazatelem toho, jaký má pandemie v Británii na úmrtnost vliv.

List Financial Times nicméně upozornil, že data statistický úřad dostává zhruba se čtyřdenním zpožděním. List proto využil ve své analýze poslední trendy a na základě matematických propočtů dospěl k názoru, že s nemocí covid-19 zemřelo do 21. dubna celkem 41 102 lidí. Z toho téměř 38 000 jen v Anglii a Walesu, necelých 3000 ve Skotsku a asi 500 v Severním Irsku.

Analýza rovněž naznačuje, že by Británie mohla mít vrchol pandemie již za sebou. Celkový počet úmrtí totiž podle ní od 8. dubna klesá a to i navzdory úternímu oznámení ministerstva zdravotnictví o tom, že nově s nemocí covid-19 v nemocnicích zemřelo 823 lidí.

Nemocnice v Británii za den nahlásily úmrtí dalších 763 pacientů s nemocí covid-19, čímž se oficiální bilance epidemie zvýšila na 18 100 mrtvých. Informovalo o tom dnes britské ministerstvo zdravotnictví. Počet nově evidovaných úmrtí je o několik desítek nižší než v úterý, ovšem skoro stejný jako minulou středu. Před týdnem se vládní součet zvýšil o 761 smrtí spojených s nákazou koronavirem.



Skutečný počet lidí, kteří v Británii zemřeli kvůli šíření viru SARS-CoV-2, je ale podle všeho nejméně o několik tisíců vyšší. Vyplývá to z informací od provozovatelů domovů pro seniory nebo britského statistického úřadu.

Ve Španělsku zemřelo dalších 435 lidí s koronavirem

Počet mrtvých v souvislosti s koronavirovou nákazou vzrostl ve Španělsku oproti úterní bilanci o 435 na nynějších 21 717. Oznámilo to dnes španělské ministerstvo zdravotnictví. Podle agentury Reuters tak pokračuje trend v průměru dvouprocentních 24hodinových nárůstů z posledních dní. V úterý země evidovala 430 nových obětí, v pondělí 399.

Celkový počet lidí, u nichž byl vir v 47milionové zemi od začátku epidemie odhalen, vzrostl za posledních 24 hodin o 4211 na 208 389.

Země hlásí mírné zvýšení počtu nově zemřelých druhý den v řadě, ale obecně v posledních týdnech počet nově nakažených a úmrtí spíše klesal. V počtu obětí nákazy je aktuálně Španělsko třetí nejhůře postiženou zemi na světě po USA a Itálii. Celkový počet potvrzených případů je vyšší jen ve Spojených státech.

Španělsko chce až do 9. května prodloužit mimořádný stav, ale zároveň se chystá opatrně uvolňovat velmi přísná opatření omezujících pohyb a stýkání lidí. Od neděle budou moci poprvé od poloviny března jít ven v doprovodu rodičů děti. Dosud mohli vycházet jen dospělí v nutných případech, například na nákup nebo do lékárny.

V Rusku klesl přírůstek nakažených, ale mírně stoupl u úmrtí

V Rusku v úterý klesl denní přírůstek nakažených koronavirem SARS-CoV-2 a celkový počet infikovaných se přiblížil k 58.000. Ve srovnání s pondělím se naopak mírně zvýšil přírůstek nových úmrtí spojovaných s koronavirem, kterých v Rusku dosud evidují 513. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes na webu ruského operačního štábu.

Za uplynulých 24 hodin přibylo v Rusku dalších 5236 potvrzených případů nákazy koronavirem SARS-CoV-2, zatímco předchozí den jich bylo 5642. Úřady nyní celkem registrují 57 999 infikovaných. V souvislosti s koronavirem zemřelo dalších 57 lidí, v pondělí jich bylo 51. Těchto úmrtí je dosud v zemi dohromady 513.

Zvýšil se ale také přírůstek lidí, kteří se vyléčili z nemoci covid-19, kterou koronavirus vyvolává. Zatímco během pondělí uzdravených přibylo 427, v úterý jich bylo 547 a celkem je jich tak aktuálně registrováno 4420.

V Nizozemsku je už více než 4000 zemřelých s koronavirem

Počet případů koronavirové nákazy v Nizozemsku, které má asi 17,2 milionu obyvatel, narostl za poslední den o 708 na 34 842. Informoval o tom dnes nizozemský úřad veřejného zdraví RIVM. Nově v Nizozemsku zemřelo 138 lidí s virem, dohromady už 4054.

RIVM uvedl, že skutečná čísla jsou pravděpodobně vyšší, protože ne u všech podezřelých případů jsou prováděny testy. V úterý se počet mrtvých po nákaze v Nizozemsku zvýšil o 165 a počet případů o 729. Epidemie tak v této zemi vykazuje známky mírného zpomalení. Nizozemský premiér Mark Rutte v úterý oznámil, že od 11. května se otevřou školky a základní školy. Do září ale budou zakázané akce, na které chodí hodně lidí, jako jsou hudební festivaly nebo sportovní utkání.

Itálie hlásí za den 437 úmrtí, o sto méně než v úterý

V Itálii zemřelo za den 437 nakažených koronavirem, je to o stovku méně, než byl denní nárůst v úterý, kdy místní úřady oznámily 534 úmrtí. Případů nákazy přibylo dnes 3370, více než v úterý, informovala místní civilní ochrana. Celkem se v Itálii dosud potvrdilo 187 327 případů nákazy koronavirem, z toho 25 085 lidí zemřelo a 54 543 se uzdravilo.

Nyní je v šedesátimilionové Itálii 107.699 lidí s covid-19, z toho 81 510 v domácí péči. Na jednotkách intenzivní péče leží teď 2384 pacientů s nákazou koronavirem, v úterý to bylo 2471 a v pondělí o stovku více.

Počty nových případů nákazy v Itálii v posledním týdnu klesaly až na pondělních rekordních 2256, což bylo nejméně za posledních téměř šest týdnů. V úterý přibylo 2729 potvrzených případů nákazy a dnes 3370.

Optimističtější vývoj přiměl tento týden italskou vládu k oznámení, že od 4. května začne postupně uvolňovat většinu podnikatelských aktivit v zemi. Opatření v oblasti společenského života ale budou podle místních médií trvat ještě mnoho měsíců.

Plán uvolňování ekonomické aktivity by měla italská vláda zveřejnit tento týden. Dnes jednala vláda prostřednictvím videokonference se zaměstnavateli a zástupci odborů. Už od pondělí 27. dubna by mohla být povolena například výroba zemědělských strojů a od 4. května by se mohla povolit další strojírenská výroba či stavebnictví, uvedla dnes ANSA.

Mezi nakaženými koronavirem, kteří v Itálii zemřeli, bylo i 145 lékařů, uvedla dnes ANSA. Naopak symbolem naděje v těchto časech se stala stoletá Concetta Lenziová, která dnes za potlesku zdravotníků opustila nemocnici v sicilské Messině. Tam byla hospitalizována s nákazou koronavirem 22. března.