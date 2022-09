Co se děje v Polsku.Zdroj: Deník Opozičních polských politiků tu bylo méně než v jiných letech, z polského dialogu se stal do značné míry monolog vládnoucího Práva a spravedlnosti. Monolog, který vyvrcholil protiněmeckými a vlastně protizápadními úvahami předsedy Práva a Spravedlnosti Jaroslawa Kaczynského. Oproti němu zněl jako racionální a v zásadě proevropský politik i předseda polské vlády Mateusz Morawiecki.

Bylo tu méně, než v předchozích letech a desetiletích, hostů a vystupujících z východní Evropy, což je dáno samozřejmě i agresí Ruska proti Ukrajině, která zpřetrhala i to málo vztahů s Rusy, které na fóru zůstávali.

Nová data. Polsko láme rekordy v počtu obviněných kvůli pomoci při potratu

A tak tady byly hlavně slyšet tvrdé ruské opoziční hlasy, například čečenských exilových vůdců o brzkém rozpadu Ruské federace, jako posledního koloniálního impéria. A samozřejmě tu byly mraky Ukrajinců.

Podobně málo jako Rusů, nebo snad dokonce ještě méně, tady ale bylo Němců. Někdo spočítal, že ze 4200 účastníků jich z Německa bylo celkem 6, slovy šest.

Fiala i Klaus

Česko tu ale bylo zastoupeno letos velice významně. Ozdobou prvního dne byl premiér Petr Fiala, který tu nejen jednal se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým, ale také se stal hlavní atrakcí při vyhlašování ceny Člověk roku, odkud si odnesl i cenu.

Cestu do Karpacze vážil například vedle exministra zahraničí Cyrila Svobody i exprezident Václav Klaus. Jedena osmdesátiletá bývalá hlava českého státu byla na vystoupení na téma střední Evropy už jen stínem svého stínu. Seděl jsem v první řadě, ale i tam jsem měl problém slyšet a porozumět tomu, co Klaus polohlasně říkal.

Zdroj: DeníkKdo čekal nějaké souvislé promyšlené vystoupení, byl zklamán, protože Klausův úvodní proslov se omezil na pár vět a pak už z něj jen padaly více či méně jedovaté bonmoty. Tu na téma, jak nás ve střední Evropě Ukrajina rozděluje, potom zase, jak je havlovské heslo českého předsednictví EU „Evropa jako úkol“ nesmysl. A když Klaus prohlásil, že nám, kteří jsme se dostali z područí Moskvy, hrozí, že nás válka dostane do područí Bruselu, nevydržel to francouzský poslanec, jeden z dalších účastníků diskuse, a vyzval Klause, aby přestal srovnávat Brusel s Moskvou. Jediný, s kým si Klaus aspoň trochu notoval, byl jeden z ministrů orbánovské vlády.

Češka Věra Jourová je nepřítelem Polska. Tedy současné tamní vlády

Stál jsem poslední den fóra před norským kostelem Wang z XII. století, který sem ze Skandinávie přenesli místní Němci po roce 1850. Aniž si dokázali představit, že za sto let tu bude norský kostel, ale jejich potomci tu už žít nebudou. A díval jsem se na Sněžku ze severní polské strany.

A sám sebe se ptal, zda mi ty tři dny tady za pohled na dnešní vládní Polsko a místo nás Čechů po jeho boku, vlastně stály. Stály, protože nikde jinde to v tak koncentrované podobě nedostanete. A Polsko, přesto, kdo mu dnes vládne, je zajímavější zemi, než před rokem bylo. Protože je to země, která vlastně měla, aspoň co se Ruska týče, prostě pravdu.

