Sportovní fanoušci se letos olympijských her nedočkají. To, o čem se neoficiálně psalo už včera večer, se dnes potvrdilo. Olympiáda se má uskutečnit za rok.

Sídlo Mezinárodního olympijského výboru v Lausanne. | Foto: ČTK

"Ve světle současných událostí a na základě informací od Světové zdravotnické organizace se prezident MOV a předseda vlády Japonska shodli, že XXXII. letní olympijské hry musejí být přeloženy na příští rok, nejpozději na léto 2021, aby bylo zabezpečeno zdraví sportovců, všech lidí zapojených do OH a mezinárodní komunity," uvedly MOV a organizační výbor tokijských her ve společném prohlášení. Navzdory změně termínu ponesou hry stále oficiální název Tokio 2020.