Když londýnští policisté dopoledne 9. listopadu 1888 dorazili do bytu, kde majitel obydlí našel zavražděnou podnájemnici Mary Jane Kellyovou, naskytl se jim pravděpodobně nejhrůznější pohled jejich kariéry.

Byla k nepoznání

A to přesto, že v předchozích týdnech v ulicích stejné čtvrti našli jiné brutálně zavražděné ženy, o nichž předpokládali, že jsou obětmi sériového zabijáka Jacka Rozparovače. Nic, co viděli předtím, se ale nemohlo rovnat tomu, jak vypadala zabitá Mary Jane. Když ji pak měl na patologii definitivně identifikovat její bývalý přítel, nebýt toho, že jí vrah ponechal oči a uši na původním místě, nebyla by rekognice vůbec možná.

Pětadvacetiletou Mary Jane naposledy viděli živou den předtím, 8. listopadu 1888 večer. A v noci na 9. listopadu, pravděpodobně až nad ránem, ji muž, kterého zjevně pozvala do svého bytu, nebo spíše pokoje, nejenže podřezal, ale navíc její mrtvolu zcela znetvořil. Tomu, co tělu provedl, by odpovídalo spíše slovo vykuchal.

I když později vzniklo více teorií o její smrti, většina současníků nepochybovala o tom, že oním "řezníkem" je právě Jack Rozparovač. „Další. Jack Rozparovač. Nechutné. Poslal mě Jack McCarthy," řekl nálezce těla Thomas Bowyer policistům, když dorazil na stanici. Víc ze sebe nedostal, protože to, co našel v pronajatém bytě, mu vzalo všechna další slova.

Padlá krasavice

Mary Jane Kellyová ovšem nevyčnívá mezi Kanonickou pětkou obětí Jacka Rozparovače pouze v tom, že ji zabiják nejvíce zřídil. Jednak byla ze všech zabitých žen nejmladší, jednak údajně nejkrásnější. Zdroje se neshodují na tom, jakou měla barvu vlasů, pouze že oči měla modré.

Zatímco do té doby si Jack Rozparovač vybíral prostitutky kolem 40 let, Mary Jane bylo v době smrti pouhých pětadvacet. Na rozdíl od ostatních zavražděných se také o jejím životě ví poměrně málo. „Příběhy o sobě, které ona sama sdělovala okolí, tvořila z části pravda, z části si je vymýšlela - a nikdo nikdy nebyl schopen dokázat, co bylo co," uvedla pro server Wales Online spisovatelka Hallie Rubenholdová, která v knize The Five (Pětka) přibližuje životy obětí Jacka Rozparovače.

Mary Jane o sobě říkala, že se narodila v Irsku, ale od malička žila ve Walesu. Také údajně byla z poměrně bohaté rodiny. V období dospívání se podle všeho zřejmě nechovala podle tehdejších společenských standardů, a tak byla hospitalizována. Spisovatelka Rubenholdová ovšem tvrdí, že to zřejmě nebylo v nemocnici, ale v nějakém soukromém ústavu pro „padlé" dívky. Tedy zejména pro ty, které navázaly mimomanželské sexuální vztahy.

Podle jiných zdrojů se jako šestnáctiletá provdala, ovšem její manžel po třech letech zemřel nešťastnou náhodou při práci.

Po propuštění (nebo ovdovění) se vydala na dráhu prostitutky - nejdříve v Cardiffu, pak se přestěhovala do Londýna. „Podle knihy The Five přišla na londýnskou scénu zhruba pět let před smrtí," píše server Wales Online.

V Londýně se jí nejdříve dařilo. Byla spíše luxusní společnicí než obyčejnou prostitutkou z ulice. Pohybovala se totiž v centrální části britského hlavního města, West Endu. „Žila a pracovala v luxusním bordelu, který podle všeho řídila jedna Francouzka. Mary Jane si nechávala říkat Marie Jeanette, údajně vlastnila drahé šaty, a podle toho, co po letech řekla svému příteli, obvykle se vozila v kočárech," nastiňuje server Whitechapel Jack.

Jenže pak se vše zkomplikovalo - pasáci mladou ženu přesunuli do bordelu v Paříži, kde se Mary Jane podle všeho nelíbilo, a po pár týdnech se jí povedlo utéct zpátky do Londýna. „Útěkem si ale vytvořila množství nepřátel, a život v Londýně už pro ni nikdy nebyl tak jednoduchý jako dříve," uvedla spisovatelka Rubenholdová.

Krásná luxusní společnice Mary Jane tak skončila v chudinské čtvrti, v ulici nedaleko od doků. Na místě, kde se ulicemi potloukali opilí dělníci v touze po dalším pití a sexu.

Možná byl příčinou právě tento společenský pád, ovšem v nové čtvrti i Mary Jane začala ve velkém pít. Našla si sice přítele, se kterým sdílela pronajatý pokoj na adrese 13 Miller's Court, tento dělník ale nebyl právě nadšen její kariérou prostitutky. Několik dní předtím, než byla žena zabita, se od ní proto odstěhoval. Přesto ale kontakt s dívkou nepřerušil, dokonce jí občas dával peníze.

A zpěv utichl

Jak přesně vypadaly poslední hodiny života Mary Jane, není jasné. Mezi sedmou a osmou večer ji navštívil bývalý přítel a kamarádka, pak už se ale svědecké výpovědi rozcházejí. Třeba její sousedka Mary Ann Coxová vypověděla, že si Mary Jane před půlnocí dovedla do bytu muže. A že se z jejího pokoje se ozýval zpěv. Ten ovšem kolem půl jedné v noci utichl.

Dělník George Hutchinson zase tvrdil, že ještě ve dvě ráno viděl Mary Jane venku, ve společnosti velmi dobře oblečeného muže - až nezvykle dobře, vzhledem k poměrům ve čtvrti.

Později už Mary Jane živou neviděl nikdo, jen její vrah. Devátého listopadu dopoledne vyslal bytný dívky do bytu svého podřízeného, aby z Mary Jane vytáhl dlužné nájemné. Ten ovšem v pokoji našel už jen zcela znetvořenou mrtvolu. Zahlédl ji přes okno, a i tento pohled mu stačil k tomu, aby mu uvízla všechna slova v krku.

Důvod, proč Jack Rozparovač Mary Jane znetvořil více než své předchozí oběti, byl podle tehdejších vyšetřovatelů dán místem, kde k vraždě došlo. Zatímco předchozí oběti zabil a kuchal na ulici, kde musel pospíchat, aby nebyl přistižen při činu, v bytě Mary Jane mu odhalení nehrozilo. Patolog ve zprávě uvedl, že zmasakrování těla muselo trvat zhruba dvě hodiny.

Jediným světlým bodem zprávy o pitvě, pokud se to tak dá vůbec nazvat, byla informace, že znetvoření těla se odehrálo až posmrtně - tedy že vrah nejdříve zabil dívku podříznutím hrdla a až pak se pustil do vyřezávání orgánů z těla. Pak už je ale popis mrtvoly tak děsivý, že tvůrci hororů mají co dohánět.

Odříznutá prsa, vyndaná střeva

Do pokoje se policisté odvážili vstoupit, až když přišli vyšetřovatelé, kteří zkoumali už předchozí oběti Jacka Rozparovače. „V krbu hořel oheň, šaty dívky byly složeny na židli, boty stály před krbem. Tělo položené uprostřed postele bylo nahé, až na jemnou košilku. Hlava byla obrácena na levou stranu, nohy široce rozkročeny," popisuje server Whitechapel Jack.

Bylo těžké uvěřit, že to, co leželo na prostěradle, byla ještě před několika hodinami krásná mladá dívka. „Z břišní dutiny byly vyříznuté všechny vnitřnosti. Prsa jí vrah odřezal, tvář rozsekal k nepoznání - nos, tváře a obočí byly částečně odstraněny. Vnitřnosti se našly na různých místech u těla - dělohu a ledviny s jedním prsem měla pod hlavou, druhý prs ležel u pravé nohy, játra mezi chodidly, střeva ležela napravo od těla, slezina vlevo," napsal do zprávy patolog Thomas Bond.

Lékař Bond rovněž ve zprávě tvrdí, že vrah podle něj neměl lékařské vzdělání. „Podle mého názoru neměl ani technické schopnosti řezníka či člověka, který pracuje s mrtvolami zvířat," uvedl Bond.

Veřejnost byla vyděšená ještě více, než u předchozích vražd. Ovšem přesto, že Jacka Rozparovače hledal doslova celý Londýn, dopadnout se ho nikdy nepodařilo. Mary Jane byla pohřbena deset dní po smrti. Nepodařilo se najít žádného příbuzného, na poslední cestě ji tak doprovodili pouze bývalý přítel, zaměstnanec jejího bytného a čtveřice žen, se kterými se přátelila. Smutečnímu procesí přihlížely ale tisíce vzrušených Londýňanů.

Později se objevily vyšetřovací verze, podle kterých brutalita, s jakou byla prostitutka znetvořena, a místo, kde byla zabita - tedy v bytě, ne na ulici, spíše dokazovaly, že vraždu spáchal někdo, kdo Jacka Rozparovače jen napodoboval. Většina odborníků se ale v průběhu let shodla, že v případě Mary Jane spíše skutečně řádění Jacka Rozparovače dosáhlo vrcholu.