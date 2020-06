Fronta smutečních hostů se v místě pondělní rozlučky začala tvořit už několik hodin před jejím začátkem, napsal deník Houston Chronicle. Kvůli riziku šíření koronaviru bylo lidem nařízeno, aby měli roušku a rukavice. Pietní akce se odehrávala za nezvykle horkého počasí a několik lidí bylo od kostela kvůli zdravotním potížím převezeno do nemocnice. Shromáždění nakonec trvalo více než šest hodin, během nichž se u rakve vystřídalo asi šest tisíc lidí.

"Jsem rád, že se mu dostalo rozloučení, jaké si zasloužil," řekl agentuře Reuters jeden z účastníků pocházející z Houstonu, kde Floyd vyrůstal. "Chci, aby zabíjení policií přestalo. Chci, aby v zájmu spravedlnosti změnili způsoby a aby ukončili zabíjení," pokračoval 46letý Marcus Williams.

Poslední okamžiky

Šestačtyřicet let bylo také Floydovi, když se 25. května ve městě Minneapolis kvůli údajné platbě falešnou bankovkou dostal do rukou policistů. Jeden z nich mu při zatýkání tlačil kolenem na krk, načež Floyd začal naříkat, že nemůže dýchat. Strážník Derek Chauvin ale nepřestal ani poté, co už podezřelý nejevil známky života. Krátce po příjezdu záchranářů byl Floyd prohlášen za mrtvého.

Jeho poslední okamžiky připomněly smrt jiného neozbrojeného černocha z roku 2014. Eric Garner rovněž opakoval slova "nemůžu dýchat", když jej zatýkali policisté v New Yorku, a i jeho smrt zachytil na videu kolemjdoucí.

Uctít Floydovu památku v pondělí do Houstonu přijeli také Garnerovi příbuzní, napsala agentura AP. Zúčastnili se i blízcí Michaela Browna, kterého v srpnu 2014 zastřelil bělošský policista ve Fergusonu ve státě Missouri. Proti strážníkovi Darrenu Wilsonovi nebyla po zabití neozbrojeného černošského mladíka vznesena žádná obvinění.

Brownova smrt rovněž vyústila v sérii protestů, ta současná je ovšem co do rozsahu mnohonásobně převyšuje. Ve městech po celých Spojených státech už dva týdny demonstrují statisíce lidí, kteří požadují reformu fungování americké policie a vzkazují, že "na černošských životech záleží". Demonstrace proti rasové nespravedlnosti se rozšířily i do řady dalších zemí. Ve velkých městech USA shromáždění zejména v prvním týdnu provázely výtržnosti demonstrantů a brutální zákroky bezpečnostních složek, které zadržely tisíce lidí.

Obvinění z vraždy

Kromě Chauvina byly v souvislosti s Floydovým případem z policejního sboru Minneapolisu propuštěni ještě další tři muži, kteří se incidentu účastnili. Chauvin čelí obvinění z vraždy, jeho tři bývalí kolegové Thomas Lane, J. Alexander Kueng a Tou Thao podle prokuratury vraždě napomáhali.

"Dosáhneme spravedlnosti. Nedopustíme, aby se tyhle dveře zavřely," řekl v pondělí agentuře AP Floydův bratr Philonise. Zesnulý George bude dnes na hřbitově v Houstonu pohřben vedle své matky.