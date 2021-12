PŘEHLEDNĚ: Vláda Petra Fialy jde na věc. Co vše musí zvládnout

Osm let se čtyři opoziční stany (lidovci jen čtyři, neboť zasedali v Sobotkově vládě s ČSSD a ANO) připravovaly na střídání stráží. V pátek se dočkaly. Prezident jmenoval vládu koalic SPOLU a PirSTAN netradičně v Lánech. Dalo by se to označit za Fialův trumf, neboť předsedovi ODS se podařilo zlomit Zemanův odpor a přimět ho jmenovat všechny navržené ministry včetně Zemanem zpochybněného Jana Lipavského.

Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po prvním zasedání vlády, 17. prosince 2021 v Praze. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň