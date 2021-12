Hlavni hygienička Pavla Svrčinová měla pozitivní test na koronavirus. Informaci Radiožurnálu ČTK potvrdil mluvčí ministerstva Daniel Köppl. Žádné další nákazy v souvislosti s jejím testem se na ministerstvu zdravotnictví zatím nepotvrdily, někteří lidé ale na výsledky testů podle něj teprve čekají. V neděli oznámil pozitivní test na covid ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO), má mírný průběh, pracovat chce z domova. Svrčinová je bez příznaků.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová | Foto: ČTK

Podle mluvčího šli další pracovníci z okolí Svrčinové na testy dobrovolně, bylo to na jejich rozhodnutí. Kolik jich bylo, ale uvést nechtěl. Podle současných pravidel totiž po rizikovém kontaktu očkovaní lidé nemusí do karantény ani se podrobit testování. Vláda by se podle Köppla dnes měla zabývat tím, zda a jak tyto podmínky upraví.