Nejmladší žáci se 18. listopadu vrátí do lavic. Školy i děti čekají opatření

aktualizováno 11.11.2020 Aktualizováno





Již ve středu 18. listopadu se do školních lavic vrátí žáci prvních a druhých ročníků základních škol a také žáci speciálních škol. Na tiskové konferenci to uvedl ministr školství Robert Plaga. Původně se měli žáci do škol vrátit již 2. listopadu, v současnosti jsou však v provozu pouze mateřské školy.

Školní výuka - ilustrační foto. | Foto: Deník / VLP Externista