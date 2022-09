O několik korun víc zaplatí rodiče školáků za oběd ve školních jídelnách. Pro početnější rodiny se tak roční náklady za stravování dětí mohou navýšit až o několik tisíc. „Za den je to sice pětikoruna, ale když se to sečte, je to horší. Za tu tisícovku jsme mohli pořídit něco jiného,“ postěžoval si třeba otec školáka Milan Kubík z Žatce.

Zdražení surovin

Rostoucí ceny školních obědů už někde atakují čtyřicet korun. Jsou další nepříjemnou položkou v seznamu pro nadcházející školní rok, který poznamenají dražší potraviny a energie.

„V posledním roce se dramaticky zvyšují ceny potravin. Školní jídelny proto musí postupně zdražovat jídla, která připravují. A přibývá strávníků, kteří nemají na jejich zaplacení,“ upozornili zástupci serveru Jidelny.cz, kde aktuálně v dotazníku zjišťují nejnovější zdražování.

Třeba ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 zvedla cenu oběda už v lednu, nyní od září zdraží znovu. „Navyšujeme cenu oběda o tři koruny pro všechny kategorie strávníků. Důvodem je výrazný nárůst cen potravin v posledních měsících,“ oznámila na webových stránkách vedoucí tamní školní jídelny Adéla Koubová.

V tištěném Deníku najdete 1. září rozvrh hodin pro školáky.Zdroj: DeníkPodle informací zpravodajů Deníku školní jídelny navyšují, nebo již na konci uplynulého školního roku navýšily ceny od dvou do deseti korun za oběd.

Vedoucí jídelen bojují s výrazným zdražováním některých surovin a někde se s rozpočtem dostávají do minusu. Odborníci mají obavy, že mohou omezit používání kvalitnějších potravin. V šetření ale mají mantinely. Musí dál splňovat požadavky pro výživu podle předpisů.

Přístup a možnosti škol se v jednotlivých regionech liší. Cena za oběd zůstává stejná jako v předchozím školním roce například na Základní škole Jasanová v brněnském Jundrově. Průměrná cena školních obědů v jednotlivých krajích za dva roky stoupla zhruba o čtyři až pět korun. Podle informací organizace Women for Women jsou po Praze a středních Čechách nejdražší v Libereckém kraji, nejlevnější na Olomoucku.

Obědy zdarma

Zmíněná neziskovka upozorňuje, že kvůli zdražování v uplynulém školním roce výrazně vzrostl zájem o školní obědy zdarma. Počet dětí, kterým je díky svému projektu poskytuje, stoupl loni na 12 738. „Mezi hlavní důvody stále patří dopady covidu, dále zvyšující se ceny potravin, služeb, energií a celkových nákladů na bydlení či vzrůstající inflace,“ vyjmenovala manažerka Women for Women Jana Skopová s tím, že na podzim může být ještě hůře.

Zdroj: DeníkNa Základní škole Luže na Chrudimsku spolupracují i s dalším podpůrným státním programem Obědy do škol. „Máme ve škole asi dvacet procent dětí ze sociálně slabších rodin. Za oba projekty jsem proto rád a dětem nekručí v břiše,“ řekl ředitel školy Vít Hospodka.

Ministerstvo práce a sociálních věcí reagovalo na rostoucí náklady a pro projekty Obědy do škol navýšilo balík peněz z 65 milionů na 137 milionů korun.

Obědy ve školních jídelnách se v České republice zčásti dotují i ze státních prostředků. Cena školního oběda se skládá z ceny z potravin, mezd a režií (včetně energií). Zjednodušeně v systému rodiče hradí suroviny, z nichž kuchařky obědy připravují.

Projekt Obědy do škol:

Podmínkou získání podpory je hmotná nouze rodiny. Příjemci dotace jsou krajské úřady, které přerozdělují prostředky do zapojených škol nebo školských zařízení. Žádosti lze podat na Krajské úřady, popřípadě přes ministerstvo školství nebo ministerstvo práce a sociálních věci.



Projekt Women for Women:

Stačí se obrátit na vedení školy, kam dítě dochází. Poté je posouzena její sociální situace. Pokud se skutečně ukáže, že finanční situace je zde dlouhodobě vážná, je dítě do projektu zařazeno. Více na: www.obedyprodeti.cz.