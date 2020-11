Energetické štítky, které ukazují, kolik daný spotřebič spotřebuje energie, čeká změna. Současný systém, kde nejúspornější výrobky jsou označeny písmenem „A“ a k němu existují až další tři znaménka „plus“ se stal nepřehledným.

Při nákupu energeticky šetrného výrobku sice lidé obvykle zaplatí více peněz, výrazně však mohou ušetřit za jeho provoz. | Foto: Shutterstock

Od března příštího roku se tedy stupnice úspornosti změní na prostá písmena A až G. (viz grafika). Co je však důležité: Písmena B, C a D budou nově značit nejúspornější výrobky. Naopak písmeno „A“ zůstane neobsazeno. Teprve v příštích letech se jeho pomocí začnou značit superúsporné výrobky.