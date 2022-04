V Česku o víkendu vydrží aprílové počasí. V pátek bude přízemní mráz

ČTK

V Česku vydrží aprílové počasí i o víkendu, v neděli se ojediněle může objevit i bouřka. V noci na pátek by zemědělci na severovýchodě ČR měli počítat podle upozornění Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) s přízemními mrazíky, které mohou poškodit vegetaci. V dalších dvou dnech by podle týdenní předpovědi neměly noční teploty klesnout pod nulu a nejvyšší denní teploty by měly šplhat ke zhruba 16 stupňům Celsia.

V parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí rozkvetly v těchto dnech tisíce bledulí, krokusů a talovínů (na snímku z 9. března 2022). | Foto: ČTK