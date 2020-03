Na ošetřovné by měli mít během doby, kdy budou uzavřeny školy kvůli novému typu koronaviru, nárok i rodiče dětí starších deseti let. Na druhou stranu se nezvýší jeho výše, jak navrhovaly opoziční strany. Rozhodla o tom dnes Poslanecká sněmovna, nový zákon musí ještě odsouhlasit Senát a podepsat prezident. Jaké se tedy chystají novinky? To zjistíte v našem článku.

Roušky musejí nosit nejen dospělí, ale i děti a batolata. | Foto: Shutterstock

Do kolika let dítěte se bude nově ošetřovné vyplácet?

V současnosti je u rodičů, kde se starají dohromady o své potomky, stanovena na deset let věku dítěte. Nově ho budou dostávat všichni lidé, jejichž děti jsou mladší třinácti let. "Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat. Doposud se mohly dvě pečující osoby v péči vystřídat jen jednou," uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.