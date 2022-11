ANKETA: Má se zvýšit věková hranice odchodu do důchodu nad 65 let?

Hranice odchodu do starobního důchodu je stanovena na 65 let. Tento strop platí do roku 2024. Ministr práce a sociálních věcí Ma-rian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že její zvýšení je do budoucna nevyhnutelné. Nejzazší termín, kdy tak bude nutné učinit, je podle něj rok 2030.

