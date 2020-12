"Od 12:00 nesmí do České republiky přiletět žádné letadlo z Velké Británie. Lety z této destinace jsou zastaveny," informovalo dnes ministerstvo. Podle mluvčí pražského letiště Kateřiny Pavlíkové zatím někteří dopravci nezrušili lety ve směru z Prahy na britské ostrovy.

Zákaz příletů z Británie platí od dnešního poledne nejdéle do konce roku, vyplývá z rozhodnutí na webu ministerstva zdravotnictví. Opatření se netýká repatriačních a ambulantních letů, stejně jako letů pro záchranu života. Jako důvod zákazu ministerstvo uvádí rapidní nárůst nových případů nemoci covid-19 v Británii způsobený novou variantou koronaviru, který nemoc způsobuje.

Podle informací dostupných na webu Letiště Václava Havla měly během dneška přistát v Praze čtyři spoje z Londýna - první z nich v 10:15 a zbylé tři až po poledni, kdy už budou přílety do ČR zakázány.

Od 12 hodin nesmí do České republiky přiletět žádné letadlo z Velké Británie. Lety z této destinace jsou zastaveny. — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) December 21, 2020

"Do konce letošního roku, kdy platí nové ochranné opatření, je naplánováno přibližně 30 zpáteční letů z několika destinací ve Velké Británii, jmenovitě Londýna, Bristolu, Manchesteru a Edinburghu. Vzhledem k nadcházejícím vánočním a novoročním svátků jsme evidovali v minulých dnech větší zájem o cestování i navýšení letů na některých linkách. Lety z Prahy do Velké Británie aktuálně nabízely letecké společnost British Airways, Ryanair, ČSA a easyJet," řekla Pavlíková ČTK.

České aerolinie podle své mluvčí Vlaďky Dufkové zrušily dnešní let z Londýna do Prahy i let opačným směrem. "Zrušení se dotklo 218 cestujících. V převážné většině ve směru z Londýna do Prahy. Všechny jsme informovali na kontaktech, které nám na sebe dali," řekla ČTK Dufková. Další linka ČSA se zhruba 150 lidmi měla letět ve středu.

Povinná karanténa

Lidé, kteří strávili v Británii alespoň 24 hodin, nyní po návratu musejí povinně nastoupit do karantény. Pátý až sedmý den po příjezdu do Česka podstoupí PCR test na nemoc covid-19. Když bude test negativní, karanténa jim skončí. V opačném případě bude domácí izolace trvat deset dní. Karanténa se týká všech cestujících, kteří přicestovali z Velké Británie do ČR od nedělních 15:30. Cestující museli před odletem vyplnit povinný Příjezdový formulář.

Dodržování platných podmínek při překračování státních hranic kontroluje na letišti cizinecká policie, která cestující o aktuálních pravidlech rovněž informuje během hraniční kontroly. Cestující se pak musí řídit podle opatření ministerstva.

"Doporučujeme všem cestujícím, aby sledovali aktuální informace a stav své rezervace na webových stránkách své letecké společnosti. Ohledně náhradního řešení by se měli cestující obracet vždy na svou aerolinku nebo prodejní místo, kde svou letenku zakoupili. Cestující o novém nařízení budeme informovat na webových stránkách Letiště Praha, prostřednictvím sociálních sítích a také na naší infolince," dodala Pavlíková.

Spojené království už dříve patřilo v tzv. cestovatelském semaforu ministerstva zdravotnictví do nejhoršího stupně, mezi červené země. Lidé, kteří v těchto zemích strávili v posledních 14 dnech více než 12 hodin, museli při příjezdu do Česka vyplnit formulář a podstoupit test na covid-19, nebo se prokázat aktuálním testem z ciziny.

Na hranicích s Británií uvízly stovky českých kamionů

Na hranicích s Británií stojí kvůli zpřísněným koronavirovým opatřením z obou stran stovky českých kamionů. Ztráty dopravci odhadují v řádu milionů korun. ČTK to řekl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Francie od půlnoci kvůli ochraně proti šíření nové mutace koronaviru z britských ostrovů přerušila dopravu pod kanálem La Manche.

"Uzavření hranic bohužel přišlo v nejnepříjemnější chvíli, kdy je zvýšený počet přeprav kvůli Vánocům a kvůli předzásobení z obav z brexitu. Na hranicích z obou stran jsou stovky českých kamionů v těžko řešitelné situaci," podotkl Felix. Dopravu omezily i Belgie, Nizozemsko nebo Dánsko.

Náklady na stojící kamion při sečtení nákladů na řidiče, jeho diety, propálené palivo při topení, ušlý zisk a leasing i případné penále mohou dosahovat až 2000 korun za hodinu. "Nepochybně se tedy budou pohybovat v řádu milionů pro českou kamionovou dopravu," dodal Felix.

Významné šíření nové mutace koronaviru oznámila britská vláda před týdnem. V sobotu premiér Boris Johnson řekl, že nový kmen může být až o 70 procent nakažlivější než ten, který dosud v Británii převládal. Zároveň Britové oznámili, že šíření viru nemají pod kontrolou.