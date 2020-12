Lyžaři byli na dlouho očekávané otevření sjezdovek natešení. "Dcera závodně lyžuje za Ski klub junior Brno, na podzim přišla o tři soustředění, tak se těšila na první sníh," svěřil se Deníku Jan Stratílek z Brna, první návštěvník letošní zimní sezony na sjezdovce Pomezky, která se nachází v Krkonoších.

Lyžování podle něj probíhalo bez komplikací, návštěvníci nezbytná omezení takřka nepocítili. "Vše probíhá hladce, počasí je nádherné, vypadá to výborně. Jediný výraznější rozdíl je v tom, že se pro jídlo chodí k okénku. Nevnímám nijak výrazná omezení. Ta se nejvíc projeví v tom, že se lidé nemůžou ubytovat. Zrovna pro nás to komplikace není," uvedl muž, který v Malé Úpě vlastní apartmán.

Například do Špindlerova Mlýna, jednoho z nejznámějších a nejnavštěvovanějších středisek zimních sportů v České republice, přijelo v pátek lyžovat zhruba 650 lidí. "Lidé jsou ohleduplní, organizovaní, bez problémů splňují nařízení. Dodržují koridory vedoucí k lanovkám, chovají se s respektem vůči ostatním," vyzdvihl chování návštěvníků obchodní a marketingový ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn Adam Svačina.

"První den ukázal, že opatření máme nastavená správně. Nemuseli jsme nic přizpůsobovat v průběhu dne, připravili jsme se dobře. Věříme, že bez problémů zvládneme i větší návštěvnost. Lidé můžou vyrazit na hory bez obav," dodal.

Prázdné sjezdovky a technické potíže

Nebývale prázdné byly v pátek svahy klínoveckého skiareálu, kam se vypravilo kolem šesti set lyžařů. Ti přijeli zejména z nejblizšího okolí, ze vzdálenějších měst kraje i z Prahy. Další výrazný rozdíl oproti běžné sezoně představovaly žlutočerné sítě, které se hadovitě vinou před nástupem na lanovku, aby lyžaři zachovali odstup a dostálo se protiepidemickým opatřením.

„Sledovali jsme situaci, čekali na otevření a při první příležitosti vyjeli. Měli jsme to trochu jako bojovku. Teď jsme tady a je to paráda, jezdí to tu jako na drátku,“ libovala si Kateřina Wojtalik, která přijela s přítelem z Ústí nad Labem. „Původně jsme měli být v italských Alpách, takže je to pro nás taková menší náhrada,“ dodala.

Lyžování naopak po necelých dvou hodinách vzdali Jiřina a Čestmír ze Žatecka. Rozhodily je potíže s čipovou kartou, kvůli kterým se nemohli dostat přes turniket k lanovce. „Chceme vrátit peníze. Několikrát se stalo, že jsem stála před turniketem, za mnou fronta jako blázen. Obsluha mě dvakrát pustila, když mě ale neregistrovala, musela jsem sundat lyže a turniket přelézt,“ popsala rozhorleně lyžařka.

Odložený start sezony

Nahoře je modro! To hlásil první lyžař, který si v pátek sjel sjezdovku v čerstvě otevřeném lipenském skiareálu, Bohumil Stašek z Českých Budějovic. Dole u lanovky ještě stál v mraku, ale bylo vidět, že o pár metrů výš už svítí sluníčko.

Ačkoli na Lipensku, stejně jako na celé Šumavě, není po sněhu ani památky, díky sněhovým dělům sjezdovky pokrývá až půl metru pevného bílého podkladu. "Na Lipno normálně moc nejezdím, ale můj oblíbený Hochficht je do Vánoc zavřený a navíc bude v provozu asi jen pro Rakušáky," dodal Stašek.

První lyžaři v pátek zavítali i na svahy několika skiareálů v Jeseníkách. V pátek dopoledne spustil provoz například areál v Branné na Šumpersku. „Lidé přijeli, většinou jsou to lyžařské oddíly. V pátek tolik lidí volno nemá. Veřejnost začne jezdit spíš až o víkendu,“ řekl provozovatel střediska Rostislav Procházka.

Areál otevřel ihned, jak to umožnila vládní pravidla. „Mohli bychom jet už před měsícem. Na toto jsme čekali, abychom mohli zaplatit elektřinu,“ poznamenal. Jiné areály ale na spuštění čekají. Například v Dolní Moravě je v provozu Stezka v oblacích a bobová dráha, pro nejmenší lyžaře lyžařská škola a dětský skipark. „Lyžování startujeme 26. prosince,“ informoval resort.

Režim na horách



Čtvrtý stupeň rizika, který platí od pátku, umožnil areálům zahájit provoz za přísných pravidel. Lyžaři musí například dodržovat dvoumetrové rozestupy, při čekání na vlek i na lanovkách musí mít nasazeny roušky. Občerstvení je možné prodávat z výdejních okének.