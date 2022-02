Mezi nejčastější dezinformace připisované Montagnierovi patří tvrzení, že virus SARS-CoV-2 se v podstatě neliší od viru HIV, že byl uměle vytvořen v laboratoři v čínském městě Wu-chan, že je to biologická zbraň vyrobená v režii vlády Spojených států a že nákaza virem HIV hrozí i z mRNA vakcín.

Sociálními sítěmi se také začal šířit údajný Montagnierův výrok, že lidé, kteří byli očkováni třetí dávkou vakcíny proti covid-19, by měli být testováni právě na přítomnost viru HIV.

Většina těchto dezinformací se šířila a byla postupně vyvracena již během uplynulých dvou let, v současnosti však zažívá další vlnu, pravděpodobně právě v důsledku Montagnierova úmrtí.

„Je to biozbraň!“

Po 11. únoru se tak například na českém i slovenském facebooku rozšířilo video s českými titulky, zachycující část zřejmě přednášky amerického doktora Richarda M. Fleminga, autora knihy „Je covid-19 biozbraň?“, který se odvolává na Montagniera s tím, že tento francouzský vědec prý prokázal přítomnost HIV ve spike proteinu.

Video se objevilo 11. února na profilu slovensky píšícího uživatele označovaného jako Jozef Kapsa. „Nechť Bůh pomůže těm, kteří si dali tuto biologickou zbraň,“ uvádí k němu ve vlastním komentáři Kapsa.

Jeho příspěvek sdílelo do středy 16. února 2022 dalších více než 600 uživatelů Facebooku, objevil se také ve veřejné facebookové skupině „CZEXIT - CzexitCzexit.cz - pro rychlý konec EU členství, vlasteneckou vládu“, která má přibližně 5,8 tisíce členů.

„Spáchala to americká vláda“

Fleming ve videu tuto údajnou přítomnost viru HIV ve spike proteinu potvrzuje a dále tvrdí, že spike protein může způsobit celou řadu neurologických problémů, včetně nemoci šílených krav.

„Ze studií na zvířatech víme, že u myší, kterým jsme dali receptory ACE2 (ACE2 jsou enzymy, které vir SARS-CoV-2 používá jako „dveřníky“ neboli receptory pro vstup do buňky, pozn. red.), bylo po dvou týdnech 95 procent zvířat mrtvých. Když jsme se na tato zvířata podívali pod mikroskopem, viděli jsme něco, co vypadá jako houba a je to v mozku. V lékařství a vědě tomu říkáme spongiformní encefalopatie. A široká veřejnost tomu říká nemoc šílených krav…“ uvádí Fleming (žádnou konkrétní dohledatelnou studii na toto téma však nezmiňuje).

Následně pak naznačuje, že covid-19 byl z laboratoře v čínském Wu-chanu rozšířen záměrně. „To vše vám přinesla americká vláda, FDA, NIAID, DHHS, DOD a NIH, prostřednictvím Fauciho, Daszaka, Barica, Zhengliové. To je wuchanský ústav virologie… Tato biologická zbraň byla záměrně vzata a vypuštěna na mokrý trh, aby se zjistilo, co udělá. Pátrejte,“ uzavírá v ustřiženém videu svou řeč Fleming, jenž se prezentuje jako kardiolog a specialista na prevenci rakovinových onemocnění.

Zkratky, které tento muž použil, označují téměř všechny důležité americké zdravotnické instituce (vládní Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, Národní úřad alergií a nakažlivých nemocí, Ministerstvo zdravotnictví a sociální péče USA, Ministerstvo obrany USA a Národní ústav zdraví).

Kázání usvědčeného podvodníka

K tomu je ovšem třeba dodat, že z žádnou z těchto institucí nemá dlouhodobě dobré vztahy. Podle archívu FBI byl totiž Fleming v roce 2009 odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na pět let, k šestiměsíčnímu domácímu vězení a k pokutě ve výši více než 107 tisíc dolarů za opakované podvody, jichž se dopouštěl při své lékařské a výzkumné praxi. V rámci dohody o vině a trestu také souhlasil s doživotním vyloučením z účasti na jakémkoli federálně financovaném programu zdravotní péče.

Žaloba Flemingovi dokázala, že opakovaně předkládal pojišťovnám k úhradám léčebné procedury a diagnostické testy, které ve skutečnosti neprovedl, a také to, že si od společnosti na výrobu sójových potravin nechal zaplatit za testování jejích výrobků, jež neudělal. Současně falšoval doklady o své činnosti, aby tyto podvody zakryl.

Fleming přiznal vinu, pravděpodobně výměnou za podmíněný trest. Jeho současné útoky na americký zdravotní systém mohou však být velmi silně motivovány těmito osobními důvody.

Montagnier, HIV a vakcíny

A jak je to s vakcínami proti covid-19 a údajným Montagnierovým tvrzením, že se přes ně může do organismu dostat vir HIV? Podle fámy, jež se začala v poslední době šířit na mezinárodních sociálních sítích, prý Montagnier navrhoval, aby lidé, kteří dostali třetí dávku vakcíny proti covid-19, byli testováni na přítomnost viru HIV.

Údajně měl říci: „Ti z vás, kdo se nechali očkovat třetí dávkou, jděte a udělejte si test na AIDS. Výsledky vás mohou překvapit. A pak zažalujte svou vládu.“

Podle týmu pro ověřování faktů agentury Reuters však neexistuje žádný důkaz, že by Montagnier něco takového opravdu řekl. A podle expertů, které agentura Reuters oslovila, nemůže vést posilovací dávka očkování proti covid-19 k pozitivnímu ani k falešně pozitivnímu testu na HIV, ani nemůže vyvolat AIDS.

„Neexistuje žádný věrohodný mechanismus, kterým by vakcíny proti covid-19 (nebo vlastně jakékoli vakcíny) mohly způsobit HIV nebo AIDS,“ uvedl pro Reuters Bnar Talabani, lékař a výzkumník z Cardiffu ve Velké Británii.

„Žádná ze stávajících schválených a komerčně dostupných vakcín nevyvolává zkříženou reaktivitu s testy HIV, takže není důvod si myslet, že očkování proti covidu nebo přeočkovávání vyvolává falešně pozitivní testy na HIV. Žádná z vakcín také neobsahuje žádné složky HIV,“ řekl Reuters Amesh Adalja, americký specialista na infekční choroby a vědec z Ústavu Johnse Hopkinse pro bezpečné zdraví.

Montagnier podle Reuters sdílel před svou smrtí několik nepodložených teorií o pandemii covid-19, agentura však nenašla žádný rozhovor ani publikaci, kde by radil lidem, aby se po třetí vakcíně proti covidu nechali testovat na HIV. V televizním rozhovoru pro CNews ze 17. dubna 2020 nicméně tvrdil, že virus SARS-CoV-2 sekvence HIV obsahuje. Vědecká komunita ale tuto teorii odmítla.

Později tvrdil, že vakcíny proti covid-19 způsobují nové varianty viru. Lékařští experti oslovení agenturou Reuters uvedli, že pro toto tvrzení neexistují žádné důkazy.