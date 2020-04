V Česku je 68 tisíc SVJ s 1,7 milionu bytů, kde bydlí 3,5 milionu lidí. I řada dalších výborů tápe, jak uspořádat shromáždění členů a plánované kroky odhlasovat. Zatím se sejít nemohou. Bez potíží jsou jen ta SVJ, jež si ve stanovách schválila hlasování korespondenčně (tzv. per rollam), a členové se proto nemusí osobně scházet. Jde ale jen o osm procent SVJ.

Řešení přinese novela zákona, jež jim po dobu mimořádného opatření dá možnost rozhodovat operativně podle potřeby. „Nebude nutné čekat na shromáždění, které je neusnášeníschopné a dnes především nesvolatelné,“ uvedl specializovaný advokát Michal Klusák. Zákon projednala sněmovna, zbývá schválení Senátem a podpis prezidenta. Až vstoupí v platnost, měl by korespondenční hlasování umožnit i zbývajícím společenstvím.

Podle předsedy Svazu českých a moravských bytových družstev Jana Vysloužila mohou výbory stavaře oslovovat a hodnotit nabídky již dnes, schůze je odsouhlasí až později. „Při řešení havarijního stavu obvykle může rozhodnout výbor. Následně bude informovat shromáždění vlastníků,“ řekl Vysloužil Deníku.

Úlevy se dočkají i nájemníci. Nebudou moci dostat výpověď z bytu, pokud do konce července nebudou platit nájemné kvůli tomu, že jsou v důsledku koronavirové epidemie bez příjmu. Musí je uhradit do konce roku. Včera to schválila sněmovna, když odmítla návrh Senátu, aby za čtyři pětiny dlužného nájemného ručil stát.