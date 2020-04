On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE. "Stanovili jsme podmínky pro vstup do České republiky. Od 27. dubna bude moct do České republiky vstoupit ten, kdo se při vstupu na hranicích prokáže negativním potvrzením na přítomnost koronaviru, ne starším než čtyři dny. Pokud tento test nebude schopen předložit, tak v případě občana České republiky ho čeká čtrnáctidenní karanténa,“ prohlásil po jednání Krizového štábu jeho předseda a ministr vnitra Jan Hamáček s tím, že výjimka patří například pro pendlery. U nich stačí negativní test jednou za čtrnáct dní.

"Česká republika nezajišťuje testování našich občanů v zahraničí. Každý občan, který vyjede do zahraničí a nespadá do stanovených výjimek, tak si musí test zajistit sám. A musí zvážit, jestli je cesta do zahraničí natolik důležitá, aby si zajistil test, nebo nastoupil na čtrnáct dní karantény,“ dodal Hamáček.Vstup do republiky bude nově umožněn i cizincům ze zemí Evropské unie, kteří zde chtějí vykonávat ekonomickou činnost - a to na tři dny. Musí se však prokázat negativním testem. Ministerstvo vnitra také upozornilo, že Česko nezavedlo kontroly na hranicích se Slovenskem a Polskem, pravidla jsou tak na nich. Vláda ve čtvrtek znovu rozhodla o prodloužení kontrol na hranicích s Německem a Rakousem o dvacet dnů, trvat by tak měly do půlnoci 14. května. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve čtvrtek uvedl, že se lidé při návratu do Čech budou muset prokázat negativním testem na koronavirus. Nebo se ve druhé variantě uchýlit do dvoutýdenní karantény.To ovšem v pátek ráno vyvrátil pro Radiožurnál ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Podle něho budou lidé moci povinný test podstoupit až v Česku, nikoli se prokazopvat již na hranicích.

Babiš: Cestování je teorie



Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neřeší a ani nechce řešit krátkodobé výjezdy mimo Česko, například na nákupy či výlety. Hromadná turistika nefunguje a Češi by měli utrácet doma, řekl předseda vlády Českému rozhlasu Radiožurnál.

"Cestování je pouze teorie, nepustí vás. Museli jsme rozvolnit cesty do zahraničí, prakticky se ale nedostanete nikam. Letadla nelétají a do jiných zemí vás taky nepustí, pokud nemáte potvrzení o testu,“ uvedl pro Radiožurnál premiér Andrej Babiš. „Nemusí to být přímo na hranicích. Když se dotyčný vrací, má čas na to se vrátit do svého bydliště a nechat se otestovat. Pokud odmítne, bude následovat karanténa. S tím, jak je testování nyní dostupné a nemusí se na něj dlouze čekat, je to realizovatelné,“ vysvětlil pro Radiožurnál Havlíček. To však opět Prymula v rozhovoru s Českým rozhlasem odmítl. Stojí si za tím, že platný test musí člověk předložit na hranicích. Prymula také uvedl, že zrušením zákazu volného pobybu, potažmo vycerstování přes hranice, se neruší přísná opatření. Ta budou platit i nadále. „Můžeme jet na dovolenou, nicméně budeme muset vědět, do které destinace to bude, troufám si říci, že do naprosté většiny evropských zemí to nepůjde. Na druhou stranu tady budou nepochybně probíhat jednání se sousedními zeměmi. Myslím si, že jednání budou probíhat s Německem, Rakouskem, Chorvatskem, Slovenskem, tzn. bude snaha na obou stranách, pokud o to bude zájem, dojednat nějaké možnosti, ale zatím se nejedná o plošný trend,“ řekl Českému rozhlasu Prymula.

Ministerstvo zahraničí cesty nedoporučuje

Nadále platí, že i pendleři budou muset mít platné testy a každe dva týdny ho opakovat. Budou se také dělat záznamy z pasu nebo občanského průkazu."V souvislosti s ukončením platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě," uvedla česká diplomacie, kterou vede ministr Tomáš Petříček.Lidem, kteří se rozhodnou cestovat do zahraničí, doporučuje ověřit na ambasádě daného státu, jaké podmínky platí pro vstup do země a pobyt v ní. Čechům také doporučuje zaregistrovat se do dobrovolné databáze Drozd , díky níž může ministerstvo zahraničí cestovatele kontaktovat v případě, že by v zemi nastaly problémy. Vláda ode dneška zrušila zákaz volného pohybu osob, spolu s ním skončil i zákaz cest do zahraničí. Obojí platilo od poloviny března. Lidé, kteří cestují do zahraničí, se ale budou muset při návratu prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset do dvoutýdenní karantény.