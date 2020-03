Aby nákup na jakémkoliv e-shopu proběhl hladce, měli by lidé dodržet několik pravidel.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Vždy je nutné překontrolovat, kdo za e-shopem stojí. V obchodních podmínkách musí být jasně uvedena společnost s identifikačním číslem a na webu musí být dostupné kontaktní údaje,“ uvedla Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Pokud tuto informaci nelze na webových stránkách dohledat nebo je provozovatelem zahraniční společnost, existuje zvýšené riziko, že zaplacené zboží buď vůbec nedorazí, nebo na něj bude spotřebitel čekat několik týdnů. Proto je dobré rovněž zkontrolovat, zda jsou dostupné recenze spotřebitelů.

Nejvíce rizikové jsou zcela anonymní e-shopy, kde nelze nalézt ani provozovatele, ani žádný kontaktní údaj. „Po vyplnění osobních údajů a případném provedení platby spotřebiteli velmi pravděpodobně nedorazí vůbec nic. Kromě toho, že přijde o peníze, vystavuje se i riziku zneužití údajů,“ varuje Eduarda Hekšová.

U „zprostředkovatelských e-shopů“ není průměrný spotřebitel schopný rozpoznat, že kromě provozovatele e-shopu uzavírá další smlouvu se subjektem mimo Českou republiku, nejčastěji z Číny. „I když je v případě těchto obchodů již o něco pravděpodobnější, že zboží dorazí, bude to v řádech týdnů,“ upozorňuje Eduarda Hekšová.

Pozor na dobu dodání

Velmi důležité je proto kontrolovat dobu dodání. Označení „skladem“ nebo „skladem u dodavatele“ může znamenat desítky dnů, a to už spotřebitel roušku či respirátor nemusí potřebovat, protože si ochranné pomůcky opatří jinde a za výrazně nižší cenu.

Přemrštěné ceny za ochranné pomůcky, jež dosahují několikanásobků obvyklé ceny. To je další nástraha nepoctivých obchodníků. „V některých případech by se podle občanského zákoníku mohlo jednat o neúměrné zkrácení či lichvu, a to kvůli zneužití tísně spotřebitele a hrubému nepoměru mezi cenou a obvyklou hodnotou roušky,“ podotýká Eduarda Hekšová. Při neúměrném zkrácení lze požadovat kompenzaci za nepřiměřenou cenu, případně zrušení smlouvy, zatímco lichva zakládá rovnou neplatnost smlouvy.

Na rozmach překupníkníků zareagovala i Evropská komise a síť dozorových orgánů, které budou problémové praktiky potírat.

Ohledně cen a prodeje ochranných pomůcek zasáhla již dříve ministerstva financí a zdravotnictví. Na začátku března došlo nejprve k zavedení stropu cen respirátorů typu FFP3 na 175 korun bez DPH (výroba v EU), respektive na 350 korun bez DPH (výroba mimo EU), a následně byl jejich prodej mimo stát zakázán.

Zakázán byl také vývoz přípravků na dezinfekci rukou.