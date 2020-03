Česko má první oběť koronaviru. Chorobou COVID-19 onemocnělo již 1120 lidí

Nemoci COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, podlehl v Česku první člověk. Jedná o pětadevadesátiletého muže z pražské Nemoncice Na Bulovce, potvrdil epidemiolog Roman Prymula. Nakažených je v zemi již 1120 lidí. Prymula dnes také prohlásil, že do konce března by se nemoc mohla potvrdit u 8500 lidí, poté by křivka nakažených mohla pozvolna klesat. Ministerstvo dnes omezilo prodej léku Plaqenil, podle vědců by totiž mohl být účinný v boji s koronavirem.

Kvůli nebezpečí nákazy koronavirem nesmí lidé vycházet z domu bez použití roušky. | Foto: Deník / Jan Pořízek