„Stále máme 32 pozitivních případů a většina z nich je v karanténě doma,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním jednání bezpečnostní rady státu s tím, že proběhlo 928 vyšetření. Zároveň upozornil, že od úterý začne v nemocnicích či domovech pro seniory platit zákaz návštěv.

Zákaz se nebude týkat mimo jiné návštěv na dětských odděleních, u lidí s omezenou svéprávností či v hospicích. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vysvětlil, že u oddělení, pro které budou platit výjimky, je riziko nákazy menší. Zákaz by na nich mohl současně mít nepříznivé důsledky pro hospitalizované. "Cílíme skutečně na zařízení, kde může dojít k riziku nákazy a může dojít k ohrožení nejohroženějších skupin," uvedl Vojtěch.

Nápor patrně čeká praktické lékaře, na které se na základě vládního nařízení začnou obracet lidé, kteří se o víkendu vrátili z dovolené v Itálii.

Hygienické stanice budou nově podle Vojtěcha hlásit praktickým lékařům všechny osoby, které se dostaly do kontaktu s lidmi nakaženými koronavirem. Ti je následně pošlou do domácí karantény. „Chceme ulehčit přetíženým krajským hygienickým stanicím,“ vysvětlil Vojtěch v neděli večer.

Ministr na tiskové konferenci upřesnil také informace související s chystaným nákupem respirátorů. „Máme zmapovánu situaci ve zdravotnických zařízeních, vláda bude zítra schvalovat nákup prvních 190 tisíc kusů respirátorů,“ uvedl. Následně budou respirátory dodány příslušným institucím. V současné době je podle Vojtěcha poptávka po zhruba 90 tisících kusech. Ministryně financí Alena Schillerová doplnila, že ceny respirátorů budou nově omezeny na 175 korun bez DPH u výrobků z EU a 350 korun bez DPH u výrobků ze zemí mimo EU.

Vojtěch se také ohradil proti kritice, které vláda Andreje Babiše v současné době čelí. Česko je podle Vojtěcha v oblasti opatření proti šíření koronaviru jedním z nejaktivnějších států v Evropě.

„Česká pošta v příštích dnech bude distribuovat statisíce, ne-li miliony letáků,“ uvedla na tiskové konferenci Schillerová. Požádala také o zodpovědnost a média o to, aby pomáhala v informování.

Nákaza v Česku

Ministr Vojtěch již odpoledne informoval nejprve o dvou nově potvrzených případech nákazy, později potvrdil slova premiéra Babiše o dalších třech pacientech. Šestý případ pak Vojtěch oznámil ve večerních hodinách. Jedná se vždy o osoby, které buď navštívily oblasti, kde se dříve nákaza objevila, nebo jejich rodinné příslušníky.

První nedělní potvrzenou dvojicí byl manželský pár, který byl lyžovat v italském středisku Val Gardena v provincii Bolsano. S Itálie se vrátili společně se skupinou osob, u kterých byla nákaza potvrzena již v předchozích dnech. Další nakaženou trojici tvoří dvě ženy, které se vrátily z lyžařského střediska Auronzo di Cadore v italské provincii Belluno, a starší muž, který je s oběma ženami v příbuzenském vztahu. Posledním potvrzeným pacientem je pak muž z Hradce Králové, který má spojitost s případy z Bostonu.

Průběh nemoci je zatím u všech pacientů mírný, někteří jsou pak podle lékařů zcela bez obtíží. Část pacientů je hospitalizována v pražské Nemocnici Na Bulovce a Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, nejčerstvější případy pak zůstávají v domácí karanténě.

Na večerní tiskové konferenci Vojtěch uvedl, že v Česku zatím není žádný pacient, který by byl již uzdraven - to znamená, že by měl dvakrát za sebou negativní test na koronavirus.

Zemanovo prohlášení

Prezident Miloš Zeman dnes v prohlášení varoval před zbytečnou panikou a hysterií. „Přátelé, chtěl bych vás vyzvat, abychom si především zachovali chladnou hlavu, protože nejhorším, co by nás mohlo potkat, je strach,“ stojí v textu, který na svém twitteru zveřejnil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

POZOR ❗️



Důležité prohlášení prezidenta republiky ?? Miloše Zemana k situaci v souvislosti s hrozbou šíření koronaviru v České republice: pic.twitter.com/2tLrb9wSjb — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 8, 2020

Zeman také podotkl, že sklady obchodů jsou přeplněné potravinami. „Nedávno jsem na internetu našel krásný inzerát: ‚Prodám šest tisíc konzerv lančmítu. Značka: v pondělí jsem trochu zazmatkoval.‘ Já lituji ty, kteří teď budou mít k večeři půl roku střídavě rýži a střídavě těstoviny, ale mohou si za to sami,“ prohlásil prezident.

Karanténa v Itálii

Italská vláda dnes kvůli šíření koronaviru vyhlásila na severu země karanténu. Ta se týká celé oblasti Lombardie a celkem 15 provincií v oblastech Emilia-Romagna, Benátsko a Piemont. V oblasti, kde žije zhruba šestnáct milionů lidí, se podle Asociace cestovních kanceláří nachází také zhruba tisícovka Čechů. Generální konzul v Miláně Jiří Kuděla však uvedl, že to může být až desetinásobně více.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček dnes na svém twitteru ujistil, že se lidé z Itálie budou moci vrátit domů. Po příjezdu však budou muset projít čtrnáctidenní karanténou. Petříček české občany vyzval, aby návrat zbytečně neodkládali. „Není vyloučeno, že restrikce v Itálii budou rozšířeny či zpřísněny,“ dodal.