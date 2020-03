Umožňují banky odklad splátek a komu?

Některé ano, ale je to potřeba ověřit na jejich webu. Většinou je to v souvislosti s problémy způsobenými koronavirem a mělo by to být bez souvisejících poplatků či navýšení úroků. Přesto si to ale vždy ověřte u svého finančního ústavu. U některých po dobu odklady nabíhají úroky.

Na jak dlouho to nabízejí?

Opět se to liší podle banky. Například u České spořitelny či Komerční banky je to o tři měsíce.

Týká se odklad i úvěrů pro živnostníky?

U některých bankovních ústavů ano. Opět se vyplatí informovat se na webových stránkách svého bankovního ústavu. V případě, že to tam nenaleznete, neváhejte jim zaslat dotaz.

Jak mám postupovat? Musím kvůli tomu v této době na pobočku?

Většinou to umožňují vyplněním on-line formuláře s tím, že vás budou jejich pracovníci kontaktovat. „Stejně tak klientům umožňujeme, aby si jednoduše a zdarma posunuli datum své pravidelné splátky, opět to zvládnout v internetovém bankovnictví. To se může klientům hodit třeba kvůli tomu, že pro odložení splátky o tři měsíce je důležité, aby klient ve chvíli schvalování žádosti nebyl v prodlení se splácení půjčky nebo hypotéky,“ radí například Jana Karasová z AirBank. Pokud už musíte vážit cestu na pobočku, ověřte si její otevírací dobu. Většina bankovních ústavů je omezila.

Naletěl jsem podvodníkovi, objednal si u něj za velké peníze respirátory proti koronaviru, zaslal jim je přes kartu, ale nikdo nereaguje a nic nepřichází. Mohu se dostat zpátky ke svým penězům?

Platíte-li při nákupu přes internet platební kartou a obchodník vám nedodá objednané zboží či služby, můžete využít bankovní nástroj zvaný chargeback, kterým za určitých podmínek lze získat peníze zpět. To znamená, že požádáte banku, aby peníze stáhla zpět. Ale musíte bance doložit, že šlo opravdu o podvod. Například trestním oznámením či komunikací s prodejcem. A samozřejmě byste měli mít doklad o koupi. Musí ovšem jít o platbu kartou nebo platbu přes zprostředkovatele typu PayPal, u převodu z účtu na účet to není možné. „Uhrazená dobírka a platby bankovním převodem peníze spotřebitelů nijak neochrání,“ varoval nedávno Jiří Fröhlich z České obchodní inspekce.

Objednal jsem si zboží z čínského e-shopu, zaplatil jsem, ale ke zboží se nedostanu, protože dodávky z Číny nefungují a ještě dlouho fungovat nebudou. Mohu také využít chargeback?

Tady by mohly nastat problémy. Mimo jiné byste měli napřed zaslat prodejci informaci o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů. Tedy například kvůli tomu, že nedodal zboží v dohodnutém termínu. „Chargeback lze použít tam, kde nebylo dodáno zboží nebo nebyla zajištěna služba placená kartou. Klient však musí bance to, že byl poškozen, prokázat. Například, že se snažil o reklamaci, přičemž ten, kdo mu měl zboží či službu měl dodat, s ním nekomunikuje. To, že jsem dnes něco zaplatil a vzápětí jsem si to rozmyslel, to mě k žádosti o chargeback neopravňuje,“říká Tomáš Hládek z České bankovní asociace.

Jak je to nyní s provozní dobou poboček České pošty?

Pošta v současnosti eviduje 133 uzavřených poboček. Jejich seznam naleznete na webu www.ceskaposta.cz. Zbývající pobočky jsou pak zavřené o víkendu a mají otevřeno pouze do 16:00. Česká pošta také dodržuje dobu vyhrazenou pro seniory, kterou stanovila vláda.

Omezila pošta některé služby?

Například nedoručuje do uzavřených oblastí, pro doporučená psaní a psaní do vlastních rukou si musíte na pobočku. Zastavila také prodej stíracích losů a poskytování sázkových her typu Sportky.

Jak fungují úřady?

Státní a obecní úřady jsou z rozhodnutí vlády otevřené pouze v pondělí a ve středu, a to maximálně na tři hodiny. Bližší informace zjistíte na webu dotyčného úřadu nebo když tam zavoláte.

Potřebuji si vyměnit propadlý občanský nebo řidičský průkaz. Co teď?

Na úřad nemusíte, můžete zatím používat propadlé občanské a řidičské průkazy i pasy. Neplatný řidičský průkaz si lidé mohou zatím ponechat a prokazovat se jím. Za běžných okolností by ho přitom museli odevzdat na obecním úřadu. V případě pasů a občanek se to týká dokladů propadlých po 1. březnu, u řidičských průkazů těch, kterým skončila platnost po vyhlášení nouzového stavu. Tedy od 12. března dále.

A co když jsem se rozvedl nebo změnil bydliště. Musím si vyměnit občanku?

Lidé nemusejí žádat o nový občanský průkaz v zákonné lhůtě do patnácti pracovních dnů ani kvůli změně bydliště, svatbě, rozvodu nebo ovdovění. Žádat nemusejí ani lidé, kteří dovršili patnáctý rok věku a občanský průkaz zatím nemají.