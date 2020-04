Poměr počtu osob s prokázanou nákazou koronavirem na celkovém počtu provedených testů ve čtvrtek vůbec poprvé od vypuknutí epidemie klesl pod úroveň jednoho procenta. Laboratoře v tento den provedly 7889 testů, které odhalily pouze 55 nových případů nákazy. Jedná se o nejnižší přírůstek od 14. března letošního roku.

Premiér Andrej Babiš dnes na tiskové konferenci po jednání vlády poděkoval občanům za dodržování vládních opatření. „Chtěl bych všem našim spolubočanům poděkovat, že jsou nejen kreativní a solidární, ale i zodpovědní,“ uvedl předseda vlády a pochválil počínání vlády a Ústředního krizového štábu. „Naše role byla ochránit životy našich spoluobčanů. Já myslím, že naši epidemiologové a naše vláda, že jsme to zvládli, a to je hlavní,“ řekl.

Koronavirus v číslech

Nejvíce pacientů s nemocí covid19 dosud laboratoře na území České republiky odhalily v Praze (1672), Moravskoslezském kraji (942) a Středočeském kraji (854). Nejméně případů nákazy naopak hygienici evidují v Jihočeském kraji (169) a v kraji Vysočina (172).

Mezi nakaženými dle údajů ministerstva zdravotnictví převládají ženy (52 procent). Nejzasaženější věkovou skupinou jsou lidé od 45 do 54 let věku (1330 případů koronaviru), v nejohroženější věkové skupině nad 85 let testy odhalily 300 pacientů s nemocí covid-19.

V českých nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 395 pacientů s koronavirem, přičemž 77 osob zůstává kvůli závažnému průběhu onemocnění na jednotkách intenzivní péče. Do domácího ošetřování lékaři propustili již 546 pacientů.