Vyplývá to z koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení, které dnes podepsali lídři koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).

Vznikající vládní koalice chce zrušit EET, kterou kritizuje od jejího vzniku v prosinci 2016. Evidence začala nejdříve platit pro restaurace a ubytovací zařízení. Od března 2017 byla povinná pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu. Následně se měla rozšířit i o další obory podnikání, ale kvůli pandemii je EET do konce roku 2022 přerušená. Podle dostupných informací je aktuálně do EET zapojeno zhruba 201 tisíc podnikatelů, kteří dosud evidovali zhruba 18,2 miliardy účtenek.

Ve veřejných financích chce nově vznikající koalice vytvořit pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop daňového zatížení. "Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené," uvádí materiál. Konkrétní hranici ale neobsahuje. V aktuálním návrhu státního rozpočtu vlády Andreje Babiše (ANO) očekává ministerstvo financí, že složená daňová kvóta vyjadřující daňovou zátěž by měla příští rok klesnout na 32 procent z letošních 32,6 procenta. Složená daňová kvóta vyjadřuje podíl daní včetně cla a povinných příspěvků na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění na hrubém domácím produktu.

Vedle toho nově vznikající vláda chystá zavést valorizaci danové slevy na poplatníka, což je částka, kterou si každý plátce daně z příjmu může odečíst ze své daňové povinnosti. Podle letošní novely zákona, která mimo jiné zrušila superhrubou mzdu, letos sleva činí 24 840 korun ročně, příští rok stoupne na 27.840 korun a následující rok na 30.840 korun.

Nová vláda by podle dokumentů také chtěla, aby investiční výdaje státního rozpočtu činily alespoň deset procent. Zároveň ale nebude možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na rezervy státního rozpočtu. "V zájmu zdravých veřejných financí se zavazujeme k co nejrychlejšímu splnění fiskálních maastrichtských kritérií, které je nutnou podmínkou vstupu do ERM II (pozn. mechanismus směnných kurzů)," uvádí materiál.

Zaměstnavatelé by podle návrhu měly mít snížené odvody na sociálním pojištění o dva procentní body. Podmínkou je ale konsolidace veřejných financí. Nyní platí zaměstnavatelé za zaměstnance sociální pojištění 25 procent z hrubé mzdy. Koalice má v plánu také z portálu Moje daně vytvořit jednotné inkasní místo pro výběr daní, sociálního a zdravotního pojištění.

Dále chce nová koalice v zájmu zdravých veřejných financí co nejrychlejší splnění maastrichtských kritérií pro přijetí eura. Ty aktuálně ČR neplní například v oblasti deficitu veřejných financí, který byl loni činil 5,6 procenta a letos bude ještě vyšší. Vláda Andreje Babiše se přitom v programovém prohlášení zavázala podporovat dlouhodobý hospodářský růst a usilovat o vyrovnaný státní rozpočet. "Ctíme pravidlo, že případný deficit musí být nižší než výše investic z národních zdrojů. Rovněž budeme dlouhodobě stabilizovat státní dluh ve vztahu k HDP a udržíme ho na nízké úrovni," uvádí prohlášení stávající vlády. Dluh byl loni na 37,7 procenta HDP a v dalších letech má růst.

Vysokorychlostní tratě jako priorita

V případě dopravy chce koalice Spolu a Pirátů se STAN udělat z výstavby sítě vysokorychlostních tratí vládní prioritu. V případě dálničních staveb je pro ni nejdůležitější stavba Pražského okruhu, výstavba dálnice D35 a dokončení dálnice D1. Na vybraných úsecích dálnic chce také zvýšit povolenou rychlost na 150 km/h. Zároveň chce vznikající vláda dávat na financování silnic druhých a třetích tříd od roku 2023 minimálně šest miliard korun ročně.

V gesci ministerstva průmyslu a obchodu nová koalice chce firmám umožnit vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech. V případě energetiky vidí budoucnost v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energie se bude skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti. "Limity těžby uhlí jsou pro nás konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit," uvádí materiál.

Jako klíčový obnovitelný zdroj v podmínkách ČR vidí zástupci koalice fotovoltaiku, přičemž by chtěli do roku 2025 nová fotovoltaická zařízení na minimálně 100 tisíc střech do roku 2025. Proto také plánují připravit nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku.

Programové prohlášení zároveň obsahuje závazek zachovat na místní úrovní stavební úřady a zjednodušení podmínek a zkrácení lhůt u jednoduchých staveb. Zároveň chce nová vláda prosadit zákon o podpoře v bydlení, který nabídne obcím soubor volitelných nástrojů, jež umožní řešit bytovou situaci. Klesnout by měla DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů. Ta je nyní 15 procent. Vzniknout by také měly nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou půjčky od Evropské investiční banky a garancí státu za úvěry.

"Čtvrtý rok volebního období touto formou vybudujeme deset tisíc nájemních bytů ročně navíc," uvádí materiál.

Zastropování zemědělských dotací

V zemědělství by nová vláda chtěla například podpořit platbu na první hektary a zastropování dotací pro největší firmy. Dále má v plánu mimo jiné zlepšit dostupnost vody, a to propojováním vodárenských soustav. Chce zároveň podpořit návrat vodohospodářské infrastruktury do vlastnictví samospráv. Zároveň budování nových vodárenských nádrží bude výjimečné a pouze pro účely zásobování obyvatel pitnou vodou.

V digitalizaci počítá nová koalice s co nejrychlejším zrušením povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak. Dále dokument počítá s posílením kybernetické bezpečnosti nebo s vytvořením podmínek pro zajištění stabilního, rychlého a cenově dostupného internetového připojení na základě tržní nabídky komerčních poskytovatelů.