Důchody se navýší od června letošního roku, a to nejen seniorům, ale i příjemcům dalších typů důchodů. „Reagujeme tak na rostoucí inflaci, proto zvyšujeme důchody nejen starobní, ale i vdovské, invalidní či osobám, které byly účastníky odboje,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Děláme tak v souladu se zákonem, který nám jasně říká, jak tuto mimořádnou valorizaci dělat,“ doplnil ministr.

Podle zákona o důchodovém pojištění mimořádné přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen za sledované období překročí pětiprocentní hranici. Upravuje se zásluhová část důchodů, tedy takzvaná procentní výměra. Zvedá se o tolik procent, o kolik se navýšily od začátku loňského července do konce letošního ledna ceny.

V příštích dnech vláda začne všem příjemcům důchodů odesílat patřičné dokumenty. „S tímto krokem budeme spojovat i informace týkající se pomoci lidem, kteří se potýkají s nárůstem cen energií,“ vysvětlil Jurečka.

Vysvětlil také, proč vláda zvolila mimořádnou valorizaci ve výši 8,2 procenta, když inflace dosahovala 9,9 procenta. „Je nutné vzít v úvahu, že v lednu již proběhla standardní valorizace. To znamená v letošním roce celkově v průměru je to zvýšení o 1822 korun,“ řekl ministr práce a sociálních věcí.

„Jde o důležité rozhodnutí, které je důležité a pomáhá občanům, kteří to potřebují,“ zhodnotil navýšení důchodů Fiala.

Důchod se skládá ze dvou částí. Základní díl je pro všechny stejný a měl by odpovídat desetině průměrné mzdy. Letos činí 3900 korun. Zásluhová část se stanoví podle odpracovaných let a výše výdělků a odvodů. Lidé s podprůměrnou penzí dostanou tak v červnu přidáno méně než 1017 korun, lidé s nadprůměrným důchodem si přilepší víc. Člověk, který pobírá 15 tisíc korun, bude mít od června o 911 korun víc. Penzista s 13 tisíci korunami si polepší o 747 korun. Ten, kdo má důchod 18 tisíc korun, by měl dostávat o 1157 korun víc.