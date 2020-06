Zasloužený odchod do penze. Průměrný Čech stráví prací přes 36 let

/INFOGRAFIKA/ Doba, kterou průměrný obyvatel České republiky před důchodem stráví prací, se postupně prodlužuje. Zatímco ještě před deseti roky to bylo 33,9 roku, loni počet let činil 36,3. Vyplývá to z údajů zveřejněných evropským statistickým úřadem Eurostat. Konkrétně se jedná o očekávanou délku pracovního života na jeho počátku.

Senioři a peníze - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock