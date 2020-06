Vojtěch uvedl, že prioritou kabinetu je chránit zdraví občanů, ale vláda demonstrace nikdy nezakázala. "Abychom předešli pochybnostem, přicházíme s výjimkou ze zákazu akcí nad 500 osob pro shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím," napsal na twitteru.

„Vyhráli jsme! Ministr Vojtěch ustoupil a uznal, že dosavadní výklad Ministerstva zdravotnictví byl nesprávný. Díky rychlému právnímu postupu jsme jej přiměli vydat nové stanovisko, jež je v souladu s Ústavou a neomezuje právo na shromažďování! Ubránili jsme tím základní občanské právo. Teď už je i vládě zřejmé, že lidská práva nejsou kus hadru. Dnes se nás tedy může sejít více než 500 a nikdo nás kvůli tomu nemůže popotahovat,“ regovali na svém facebooku zástupci spolku Milion chvilek.

„Pořád platí, že dodržíme nezbytná bezpečnostní opatření (rozestupy, roušky, dezinfekce), neboť nám na zdraví a bezpečnosti záleží. Záleží nám však také na demokracii a dodržování pravidel. Proto je třeba se dnes sejít a jednak hlasitě pojmenovat, co je špatně, jednak nasměrovat pozornost nás všech k možnému řešení. Tak v 18:00 na Staromáku a na dalších 166 místech po celé republice!“ doplnili.

Nejde o žádnou „výjimku“ a milostivé povolení, jak se to pokouší ministr Vojtěch podat. Je to uznání toho, že jsme měli pravdu, protože původní výklad omezující právo na shromažďování by soud shodil jako protiústavní. — Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) June 9, 2020

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí tlumočil názor ministerstva vnitra, že omezení shromažďovacího práva mimořádným opatřením by bylo neúměrným zásahem do lidských práv. Policie by proti pokojnému protestu s vyšším počtem lidí nezasahovala, řekl. S Vojtěchem ale na věc měli jiný právní názor, takže předpokládal, že s definitivním verdiktem přijde až soud.

Babiš dnes řekl, že by svolané protesty měly dostat výjimku, aby na nich mohlo být i přes 500 lidí. Lidé podle něj mají právo protestovat. "Včera (v pondělí) na vládě jsem říkal, že jsme jim měli dát výjimku, a ne limitovat to 500 účastníky, aby z toho zase nebyl nějaký problém. Já s tím problém nemám," uvedl.

Protesty napříč ČR

Demonstranti se dnes v Praze na Staroměstském náměstí plánovali sejít v omezeném počtu. Kvůli nařízení chystali správní žalobu. Akce se dnes budou konat také například v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Opavě, Ostravě, Plzni, ve Zlíně, ale také v různých částech Prahy.

Organizátoři chtějí demonstrací upozornit na nedostatečnou a pomalou finanční pomoc české ekonomice, netransparentní veřejné zakázky na zdravotnický materiál nebo na to, že vyplácení příspěvku osobám samostatně výdělečně činným a společníkům malých firem připraví místní samosprávy o příjmy z daní, jejichž výnosy se rozdělují mezi státní rozpočet a právě obce a kraje.

Spolek také kritizuje návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který může podle kritiků pomoci Babišovi v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Vláda jej minulý týden hlasy ministrů za hnutí ANO schválila. Podle předlohy by byl Babiš považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka holdingu.