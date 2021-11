Hospitalizováno je dohromady 2 611 pacientů s koronavirem, zhruba o tisíc více než před týdnem. 364 z nich leží na jednotkách intenzivní péče. K pátečnímu dni je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nahlášeno 26 úmrtí spojených s covidem.

V přepočtu na 100 tisíc obyvatel připadá nyní v Česku 490 potvrzených případů nákazy covidem za posledních sedm dní. Je to o 32 více než předchozí den. Nejhorší situace je v Olomouckém kraji, kde je incidenční číslo 786. Naopak nejlépe je na tom Karlovarský kraj s incidencí 169.

Česká vláda kvůli nárůstu nakažených v pátek oznámila zpřísnění opatření proti šíření viru. Na akcích nad 1000 lidí se nebude možné od 22. listopadu prokazovat antigenním testem, ale jen testem PCR, očkováním nebo potvrzením o prodělání nemoci. Venkovních akcí, jako jsou poutě, bály či jarmarky, se od stejného data nebude moci účastnit více než 1000 lidí.

Zkrátí se také platnost testů pro návštěvy v sociálních zařízeních. Antigenní bude platit jeden den, PCR test pak tři.

Ministr Adam Vojtěch (za ANO) předpokládá, že přijatá opatření by se neměla dva až tři týdny měnit. Pokud se situace zhorší, připadá poté v úvahu další zpřísnění prokazování bezinfekčnosti. Zavedení lockdownu však vyloučil.

V zemi budou v sobotu pokračovat také kontroly hygieniků zaměřené na dodržování opatření proti koronaviru. Kontroly se budou týkat mimo jiné prokázání bezinfekčnosti ve vnitřních sportovištích a při skupinových lekcích.

Hygienici vyrazili na hromadné kontroly již ve čtvrtek. V doprovodu policie se zaměřili zejména na dodržování opatření v restauracích a obchodech.

Zpřísňuje se i ve světě

K povinnému očkování nezletilých jako první země na světě sáhla Kostarika. Vakcínu proti covidu zařadila do zákonem daného očkovacího kalendáře vedle očkování proti dětské obrně či neštovicím. Země chce od března začít očkovat děti do 12 let vakcínou Pfizer/BioNTech.

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 34 002 nových případů koronavirové nákazy. Sedmidenní incidence, tedy počet nakažených na 100 tisíc obyvatel, opět výrazně stoupla a je na hodnotě 183,7. Informoval o tom Institut Roberta Kocha. Za poslední den v zemi zemřelo 142 pacientů.