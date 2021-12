Některé kanceláře proto již omezují svou činnost. Kupříkladu pražská cestovka Pantour na svém webu uvedla, že od konce října po skončení platnosti dosavadního pojištění už nové zájezdy neprodává. Snaží se vyjednat novou pojistku, do té doby alespoň coby cestovní agentura svým klientům rezervuje zájezdy spolupracujících cestovek.

Smrtící záležitost

Že jde o záležitost týkající se řady firem, potvrzuje i místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. „Po téměř dvou letech skoro bez práce je to smrtící,“ konstatoval. Pojišťovny se ale brání, že jim jiná možnost, než zvýšit pojistné i spoluúčast nezbývá. Jde totiž o takový druh pojištění, kde jim za poměrně nízkých sazeb pojistného hrozí značná míra rizika. Samy se proto kvůli němu musí jistit u velkých nadnárodních společností nazývaných zajišťovny. „Těch je ale málo a také to nechtějí dělat, protože se jim to nevyplácí,“ řekl Deníku mluvčí ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Nepříjemnou zkušenost totiž zajišťovny zakusily před dvěma lety při krachu společnosti Thomas Cook, tedy jedné z největších cestovních kanceláří světa. „Z pohledu příjmu je to v jejich portfoliu poměrně bezvýznamná část, ale z pohledu rizika velmi významná,“ podotkl Divoký. Zajišťovny proto výrazně zpřísnily své podmínky a pojišťovnám nezbývá nic jiného než toto zpřísnění přenést na cestovky.

Sedm a půl milionu

Zákonem stanovené povinné pojištění proti úpadku se obvykle vztahuje na 30 procent jejich ročních tržeb. Ty u středně velkých kanceláří mohou činit řádově sto milionů korun. Pro lepší představu: Zatímco dosud jistina, kterou cestovky musely předem složit, běžně činila dvě procenta pojištěné částky, nyní bývá 25 procent. Při zmíněném třicetimilionovém základu se tak může z dosavadních 600 tisíc korun vyšplhat zhruba na 7,5 milionu korun. Ty ale kancelář nemusí mít k dispozici.

Potíže přitom mohou mít jak velké, tak i malé cestovní kanceláře. „Pokud některá z nich měla jistinu sto tisíc korun, a najednou musí dát třeba 800 tisíc, tak to pro ni může být těžko překonatelný problém,“ konstatoval Divoký. Podle jeho odhadu se tyto potíže mohou týkat až 15 procent českých cestovních kanceláří.

Stát se cestovkám v obtížích snaží pomáhat prostřednictvím záruk vydávaných Národní rozvojovou bankou, velká část cestovních kanceláří na ně ale nedosáhne. Podle ministerstva průmyslu a obchodu letos o podporu zatím požádalo 121 především malých a středních cestovních kanceláří, jimž stát poskytl bankovní záruky v celkovém objemu skoro 105 milionu korun. Program bude pokračovat i v příštím roce. „Maximální výše bankovní záruky bude místo původních čtyř milionů korun činit až osm milionů korun,“ uvedl pro Deník náměstek ministra průmyslu Marian Piecha. Stejně tak ministerstvo pro místní rozvoj vyčlení na pomoc cestovním kancelářím 200 milionů korun.

Před začátkem koronavirové pandemie v Česku působilo přes 850 cestovních kanceláří. Nyní jich je na jejich seznamu, který spravuje ministerstvo pro místní rozvoj, je uvedeno asi 610. Od začátku loňského roku jich 24 vyhlásilo úpadek, 40 ukončilo činnost a mnohé další již působí jen jako cestovní agentury.