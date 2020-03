Černý scénář vlády pro epidemii koronaviru: do půlky dubna onemocní 15 tisíc lidí a desetina z nich bude potřebovat intenzivní péči v nemocnici. Stovky pacientů nezvládnou chorobu udýchat bez umělé plicní ventilace.

ON-LINE ke koronaviru ZDE

Stát už proto přístroje nakupuje. „V současnosti jich tady máme asi 3600, k tomu jsme objednali další čtyři stovky,“ řekl Deníku šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Přístroje by podle něj měly do Česka dorazit v řádu dnů. „Dvě třetiny z nich obsadí stávající pacienti a zbytek bychom využili pro případy lidí nakažených koronavirem,“ doplnil Prymula. Vláda do nich investuje až 240 milionů korun.

Stát zvažuje také nákup technologie pro mimotělní oběh. Jde o zařízení, díky kterému lékaři uleví pacientovi tím, že začnou jeho krev okysličovat mimo tělo. Plíce tak mají čas na uzdravení. „Těchto technologií jsme zatím v českých nemocnicích napočítali 74, což je víc, než jsme původně doufali. O tom, jestli nakoupit další, proto budeme teprve jednat. Zatím to ale vypadá, že nebudou potřeba,“ uvedl Prymula a dodal, že cena nejlevnější takové technologie se pohybuje kolem šesti milionů korun.

Aby měl přístroje v krizovém režimu kdo obsluhovat, chystá se vedení rezortu také proškolit část sester. „Kolik jich bude, uvidíme v pondělí. To zasedne klinický tým složený z anesteziologů, který to bude řešit,“ řekl dál Prymula.

Na vlastní pěst

Nové plicní ventilace se v rychlosti snaží sehnat i některé špitály. Na vlastní pěst. Třeba krajská nemocnice v Jihlavě už si prý domluvila dodávku čtyř přístrojů za čtyři miliony korun. Dnes jich prý má ve výbavě dvacet. „Nechceme šířit paniku, ale musíme být připraveni,“ vysvětlil nákup šéf nemocnice Lukáš Velev. Dodání ventilací si prý domluvil už začátkem března. Na koupi dalších vyhlásil špitál sbírku.

Pomocnou ruku nabízejí i univerzity. Například tým z pražského Českého vysokého učení technického už oznámil, že vyvíjí vlastní plicní ventilátor. Nabízí ho všem špitálům, které nebudou mít ani po navýšení stávajících kapacit kam dát nejohroženější pacienty.

„Máme dlouholeté zkušenosti s návrhem těchto jednotek a jsme proto schopni v horizontu jednotek dnů až maximálně týdnů navrhnout, otestovat a zahájit výrobu takového typu ventilátoru,“ uvedl profesor Karel Roubík z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Podle Romana Prymuly má Česko třikrát víc plicních ventilací než Itálie. Alespoň na počet obyvatel. Přesto vláda nechce nic podcenit. "Právě v Itálii se totiž ukázalo, jak jsou plicní ventilace důležité pro přežití pacientů. Intenzivní péči potřebuje dokonce každý desátý nakažený pacient, osm procent lidí by nepřežila bez ventilátoru," vysvětlil. Přístroj pomáhá pacientům s dýcháním - dodává jim kyslík, odvádí kysličník uhličitý a zároveň mechanicky nahrazuje napadené plíce.